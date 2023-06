Gmund: Badegäste bewerfen Kunst mit Steinen - „Mangel an Respekt und Toleranz“

Von: Jonas Napiletzki

Suche nach Schäden: Otto Wesendonck kontrollierte die Aphrodite, fand aber keine Dellen. Wegen der Verletzungsgefahr bei niedrigem Wasserstand verbaute er außerdem Schutzhüllen an Schrauben und Ösen. Die erste Hülle ist hier bereits gesetzt. © Stefan Schweihofer

Badegäste haben die Aphrodite-Skulptur des Bildhauers Otto Wesendonck mit Steinen beworfen. Auch weitere Werke von Gmundart wurden bereits beschädigt.

Gmund – Erstmals haben die Künstler der Gmundart ihre Ausstellung auch ins Freie verlagert: 15 Plastiken gibt’s seit gut einem Monat im Skulpturenpark am und im Wasser zu bewundern. Dass sie damit ein Risiko eingehen, sei den Künstlern bewusst gewesen, meint Priska Büttel, die mit vier Druckfahnen an der Mangfallbrücke vertreten ist. Aber dass es so schnell geht, hätte wohl kaum einer geahnt: Ende Mai beobachtete eine Leserin der Heimatzeitung, wie Badegäste die „Aphrodite“ von Otto Wesendonck mit Steinen bewarfen. „Eine Unverschämtheit“, schimpft der überregional bekannte Bildhauer. Auch andere Werke wurden bereits beschädigt.

Ähnlich erbost war Heidrun Weitzmann, die die Steinewerfer am Pfingstmontag entdeckte. „Wir sind von der Mangfallbrücke zur Skulptur, die sich im See dreht“, berichtet die Gmunderin. Mit ihrem Mann sah sie eine Gruppe von acht bis zehn Badegästen am Strand nahe der Gmunder Seepromenade liegen. Auf dumpfe Geräusche folgte der Ruf: „Oh, ich hab’ getroffen.“ Nicht nur die verstreuten Bierflaschen, sondern auch das Alter der Steinewerfer habe sie sehr geärgert, schildert Weitzmann. „Das waren keine Halbstarken, sondern Erwachsene zwischen 20 und 45 Jahren.“ Die Gruppe anzusprechen habe sie sich nicht getraut. Doch andere Passanten hätten Kritik geäußert –was der Gruppe herzlich egal gewesen sei. „Ich find’s respektlos – vor dem Objekt und vor dem Künstler“, grollt die 83-Jährige. Sie wünscht sich mehr Rücksichtnahme.

Künstler vermutet Mangel an Bildung

Auch der Künstler selbst, Bildhauer Otto Wesendonck aus Waakirchen, ärgert sich: „Kunstwerke sollten nicht mit Gewalt angegangen werden.“ Man könne schließlich auch andere Ziele wählen. Wesendonck vermutet hinter der Tat Mangel an Bildung oder Kunstfeindlichkeit. An politische Gründe – „die Aphrodite ist eine sehr emanzipierte Skulptur“ – glaubt der Künstler eher nicht.

Allerdings, erklärt die Polizei Bad Wiessee auf Nachfrage, könnten die Beamten je nach der Aussage der Kunst auch wegen Verfassungsfeindlichkeit ermitteln. „Im Bereich der Sachbeschädigung sind wir sowieso.“ Ähnlich gelagerte Fälle sind der Polizei in jüngster Zeit nicht untergekommen.

Im konkreten Vorfall sind die Beamten aber nicht tätig: Weder Weitzmann noch Wesendonck haben Anzeige erstattet. Letzterer erklärt, eine Beschädigung sei äußerst unwahrscheinlich, da das Werk aus Edelstahl und Bronze sehr robust gegossen sei. Insgesamt bekomme er viele positive Rückmeldungen. „Die Kunst wird von den Leuten sehr geschätzt.“ Er könne sich auch eine Verlängerung der bis September genehmigten Ausstellung vorstellen. Dafür hält Wesendonck das Werk gut in Schuss: Zuletzt hat er Schutzhüllen installiert, um bei niedrigem Wasserstand sichtbare Ösen und Schrauben zu verdecken.

Weitere Ausstellung im Freien fraglich

Auch alle anderen Künstler hätten mit der „Riesenaktion“ viel Arbeit gehabt, berichtet Büttel. Umso ärgerlicher: Bei ihren Druckfahnen sei das Hinweisschild entfernt worden und bei einem Werk von Kurt Gmeineder würden schon länger blaue Glasscheiben fehlen, sagt Büttel. Auf eines ihrer Werke in Südtirol sei sogar mit einem Luftgewehr geschossen worden. „Ich nehme das sportlich“, erklärt die Künstlerin. „Wir müssen mit Menschen rechnen, denen es an Respekt und Toleranz anderen gegenüber mangelt.“

Zu überlegen sei aber, ob es in Gmund eine weitere Ausstellung im Freien geben werde. Zwar hätten die meisten Künstler eine Versicherung für ihre Werke abgeschlossen, sagt Gmundart-Mitglied Hans Weidinger. Aber, wie Büttel ergänzt: „Für viele Schäden haften auch Privatleute.“ nap

