Gmundart meldet sich zurück: „Stillstand gibt es nicht“

Von: Alexandra Korimorth

In spannende Beziehungen zueinander setzen die Künstler bei der Gmundart ihre Werke – hier eine Bronzeplastik von Otto Wesendonck und Gemälde von Ekaterina Zacharova. © Max Kalup

Eindrucksvoll meldet sich die Gmundart zurück: Im Jagerhaus bieten Gemälde, Skulpturen, Fotografien und Installationen nach der Coronapause spannende Perspektivwechsel.

Gmund – Mit ungehemmter Kreativkraft meldet sich die Gmundart aus der Corona-Zwangspause zurück. Mit der Pandemie, aber auch dem Krieg in der Ukraine haben sich die Gmunder Künstler auseinandergesetzt und die sechs Ausstellungsräume im Jagerhaus mit insgesamt 60 Werken feinsinnig bestückt. Organisator Hans Weidinger dankte der Gemeinde und den Heimatfreunden für die Unterstützung, vor allem aber den Publikum, dass es der Gmundart die Treue gehalten hat.

Die Stärke der Gmundart, die die Künstlergruppe um Hans Schneider, Weidinger, Peter Keck, Lucia Kordecki und Kurt Gmeineder aktuell unter Beweis stellt, ist von jeher die thematische Zusammenstellung der aktuellen Werke. Dass sich die Künstler seit Jahren kennen, im selben Umfeld arbeiten und ihre Kunst in Bezug zum Heimatort setzen, macht die Schau so spannend und Perspektivwechsel lohnend.

Zur Vernissage am Freitag folgten rund 50 Besucher der Einladung der Gmundart-Künstler. © Max Kalup

Regionale Künstler setzen sich auch mit Pandemie und Krieg auseinander

So sind die düstere, grau-schwarze Vision „Krieg und Frieden“ in Öl von Hilge Dennewitz, in deren abstrakten Strukturen Körperteile und Klingen zu erkennen sind, die Makro-Fotografie „Luftblase“ von Norbert Herbert sowie die rußschwarze Steinplastik „Kleines Haus“ aus Olivindiabas von Wolfram Maria Felder zu einen geradezu dystopischen Stillleben formiert. Das wiederum korreliert mit den in Hochhaus-Strukturen zu verschwinden scheinenden Menschen von Werner Gruß („Street Life“, Acryl). In Raum 5 umtanzen Ekaterinas Zacharovas Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen, von Havanna über Kairo bis Paris, Suse Kohlers gelangweilte Teenager („Childhood“ I und II), die Natur- und Landschaftsgemälde von Weidinger („Iris“ und „Birke“) sowie Peter Keck („Burghügel Kaltenbrunn“) und inverse Reliefs von Irnberg die beiden Wesendonck-Bronzen „Auf riskanter Höhe“ und „Schattenriss“. Die Skulpturen verändern ihre Aussage, je nachdem, von welchem der anderen Werke aus man sie betrachtet.

Schneider hinterfragt und verkehrt vermeintlich Festgesetztes, wenn er mit „Lake of Beauty“ 4 und 5 die klassischen Ansichten des Tegernsees mit Wallberg und Hirschberg grafisch reduziert, in utopischen Farben wie Lila und Orange abbildet und den Bildaufbau wie bei einer digitalbearbeiteten Fotografie designt. So liegen plötzlich die Berge dem See zu Füßen. Diesen hat Maria Prenzel in einem einzigartigen Moment abgelichtet. Ihre Aufnahme, in der nur ein Fischerboot und die Gipfel aus einem archaisch-grünen Tal herausleuchten, ist Hingucker im Flur – zumal in Opposition zu den goldenen Tuschezeichnungen „Dunkle Seite des Mondes I bis III“.

Schattenspiele: Die Bewegung des Bodens im Jagerhaus erweckt in Priska Büttels Installation zur Gmundart 2022 den Schattenwurf versteinerter Korallen und Seeigel oder „Hühnergötter“ zum Leben. © Mak Kalup

Schlichtweg überwältigt hat Priska Büttel die rund 50 Gäste der Vernissage mit ihrer Installation „Petrified“, zu deutsch „Versteinert“ oder auch „Erstarrt“: Hinter einer Schwarzen Textilwand mit golden gerahmtem Guckloch bewegen sich mit dem schwingenden Boden des Jagerhauses Schatten über die Wand, verbinden und lösen sich, je nachdem, wie sich der Betrachter den schattenwerfenden Versteinerungen etwa von Korallen und Seeigel oder Steinen nähert. „Selbst in einer Versteinerung gibt es Veränderung und Wandel“, sagt die Künstlerin. „Stillstand gibt es nicht.“

Die Ausstellung ist im Gmunder Jagerhaus bis Sonntag, 15. Mai 2022, täglich von 14 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen.

ak