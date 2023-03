Gmunder Bürgerversammlung: Besel überrascht mit Neuigkeit zu Kinderkrippe und „Dürnbacher Feld“

Das Interesse war groß bei der Bürgerversammlung im Neureuthersaal. Vor allem die Planungen fürs „Dürnbacher Feld“ beschäftigen die Gmunder. © Ralf Poeplau

Die Planungen fürs „Dürnbacher Feld“ bieten in Gmund viel Diskussionsstoff. Das zeigte auch die Bürgerversammlung am Donnerstagabend. Der Bürgermeister hatte zu dem Thema eine Neuigkeit im Gepäck.

Gmund – Bei seiner dritten „leibhaftigen“ von insgesamt fünf Bürgerversammlungen musste sich Rathaus-Chef Alfons Besel im voll besetzten Neureuthersaal kritische Fragen gefallen lassen. Neben den acht Anträgen, die vorab eingegangen waren und die Besel im Zuge seines Vortrags behandelte, kamen auch im Anschluss einige Nachfragen. Hier wie da interessierten am meisten die Pläne für eine neue Kinderkrippe, die möglichst zügig auf dem „Dürnbacher Feld“ entstehen soll.

Eigentümerin von Grundstück an Bichlmairstraße wäre zu Gesprächen bereit

Während Ruth Pauli, Eigentümerin eines möglichen Alternativgrundstücks an der Bichlmairstraße Gesprächsbereitschaft signalisierte, monierte eine Anlieger-Familie an der Finsterwalder Straße den Flächenverbrauch an sich, die Herausnahme aus der landwirtschaftlichen Nutzung und das erhöhte Verkehrsaufkommen, falls die Pläne in Dürnbach verwirklicht werden. Außerdem befürchtete sie die mögliche Entwicklung des Areals als Wohngebiet mit vielen Zuzügen. Auch Uwe Jennerwein wollte wissen, wie die Gemeinde ein solches Projekt finanzieren wolle, wenn per Vertrag zehn bis zwölf Millionen Euro an den Vorbesitzer, die Schörghuber-Gruppe, nachzuzahlen sei.

„Dürnbacher Feld“: Gemeinde ist zu keiner Nachzahlung an Schörghuber-Gruppe verpflichtet

Unter donnernden Applaus berichtete Besel daraufhin, dass er von Alexandra Schörghuber ermächtigt worden sei, öffentlich über Vertragsbestandteile zu sprechen: „Wie uns, so sind auch der Schörghuber-Gruppe die Belange von Kindern wichtig. Deshalb ist die Gemeinde laut Vertrag zu keiner Nachzahlung verpflichtet.“ Mit anderen Worten: Die Gemeinde Gmund kann sich die neue Kinderkrippe leisten. Auch zusätzlich zu dem großen Projekt „Wohnen im Alter“ mit etwa 30 Wohneinheiten, das an der Hirschbergstraße entstehen soll.

Auch dieses Herzensprojekt war zuvor Thema in Besels Vortrag. Eine Bürgerin hatte sich einen neutralen Pflegestützpunkt, also eine örtliche Auskunfts- und Beratungsstelle in Gmund, gewünscht. Ein solcher Stützpunkt könnte in dem „Wohnen im Alter“-Projekt unterkommen, sagte Besel.

Gmunder stellen Anträge zu Radwegen, PV-Anlagen und Schwimmkursen

Ein weiterer Antrag zum Thema Bauen kam – ebenfalls unter Applaus – vom Arbeitskreis Energie und Umwelt: Er wünschte sich grünes Licht für sogenannte Balkonkraftwerke, also PV-Anlagen, die in Balkone integriert werden. Besel berichtete, dass die Gemeinde gerade dabei sei, die Gestaltungssatzung entsprechend zu überarbeiten. Weitere Anträge betrafen Radl- und Gehwege, dazu kamen die Bitten, im Winter in den Nebenstraßen statt mit Salz mit Splitt zu streuen sowie Schwimmkurse für Kleinkinder zu ermöglichen. Die Anfragen wurden teils dankbar zur Kenntnis genommen, teils bedauernd abgewiesen oder im Sachstandsberichtsbericht beantwortet. Zur Sprache kamen etwa die bereits 119 abgearbeiteten der insgesamt 187 Projekte, die Gmund zu einer fahrradfreundlichen Kommune machen sollen. Auch den anvisierten Neubau eines kleinen, funktionalen Hallenbades zusammen mit den anderen Talgemeinden erwähnte Besel.

Besel kündigt für 2023 zahlreiche Jubiläen im Ort an

Daten und Fakten zum Ort legte der Bürgermeister wieder in Form einer Broschüre vor, die auch auf der Gemeinde-Homepage herunterzuladen ist. Außerdem kündigte er die Festivitäten und Jubiläen für 2023 an: 20 Jahre Tag der Blasmusik, 20 Jahre Tegernseelauf, 30 Jahre Dorfmusikanten, 400 Jahre Gebirgsschützen. „Alt werden wir, aber lustig bleiben wir“, scherzte Besel, lobte den großen Zusammenhalt in Gmund und dankte allen Ehrenamtlichen, Gemeinderäten und Verwaltungsmitarbeitern für ihr Engagement.

