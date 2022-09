„Das lässt sich kaum einer entgehen“: Gmunder Gebirgsschützen beim Wiesn-Umzug dabei

Interview mit dem Hauptmann

Der Trachten- und Schützenzug anlässlich des Oktoberfestes ist ein Riesenereignis. Heuer ist auch der Tegernsee wieder vertreten: Die Gmunder Gebirgsschützen marschieren mit.

Gmund – Wenn rund 9000 Mitwirkende, gegliedert in 60 Zugnummern, diesen Sonntag, 18. September, beim Trachten- und Schützenzug anlässlich des 187. Oktoberfestes durch die Münchner Innenstadt ziehen, dann darf auch die Gmunder Gebirgsschützenkompanie dabei sein. Im Interview erklärt Hauptmann Max Gröbl, wie es dazu kam und warum die Teilnahme ein außergewöhnliches Ereignis für die Kompanie ist.

Herr Gröbl, die Teilnahme ist schon eine große Ehre für die Kompanie. Wie kam es dazu, dass Gmund mitmarschieren darf?

Max Gröbl: Im Bund der Bayerischen Gebirgsschützen gibt es ja 47 Kompanien. Immer zwei Kompanien dürfen am Trachten- und Schützenzug teilnehmen. Es gibt keinen festen Turnus, und man muss sich bei der Bundes-Generalversammlung bewerben.

Das haben Sie gemacht?

Max Gröbl: Ja, schon vor drei Jahren haben wir uns gezielt für 2022 beworben. In den vergangenen zwei Jahren ist der Umzug wegen Corona ja ausgefallen. Die Tegernseer Kompanie hatte sich eigentlich für 2021 beworben, die dürfen jetzt im nächsten Jahr mitmarschieren.

War die Gmunder Kompanie schon mal dabei?

Max Gröbl: Ja, schon einige Male in den letzten 130 Jahren. Zuletzt waren wir 2007 dabei. Es war für mich sehr beeindruckend, durch die von so vielen Menschen gesäumten Straßen der schönen Innenstadt, vorbei an den Denkmälern, wie etwa der Feldherrnhalle, zu marschieren. So wie es die Gebirgsschützen schon vor über 100 Jahren erlebt haben. Circa alle 15 bis 20 Jahre hat eine Kompanie die Möglichkeit, mitzumarschieren.

Hat bei der Zusage auch eine Rolle gespielt, dass die Gmunder Kompanie im nächsten Jahr ihr 400-jähriges Bestehen feiert?

Max Gröbl: Das hat sicher was ausgemacht. Denn bei der gleichen Generalversammlung, bei der die Entscheidung für die Wiesn gefallen ist, wurde auch über den Patronatstag entschieden, der am 6. Mai 2023 nun im Rahmen unseres großen Jubiläums in Gmund stattfinden wird. Wir sind schon vollauf mit den Vorbereitungen beschäftigt und treffen uns regelmäßig zum Abgleich der zugeteilten Aufgaben.

Gmund marschiert an prominenter Stelle.

Max Gröbl: Ja, und wie! Wir sind die Nummer 17 im Festzug und begleiten mit der Gebirgsschützenkompanie Wallgau die Festkutsche des Ministerpräsidenten. Hinter uns schließen sich das Prachtgespann der Augustiner Festhalle, weitere Musiker, Schäffler und dann die Festkutsche des Münchner Oberbürgermeisters an. Das ist seit vielen Jahren Tradition, dass die Gebirgsschützen immer beim Ministerpräsidenten marschieren, vor seiner Kutsche marschiert auch die Landeshauptmannschaft.

Mit wie vielen Schützen wird die Kompanie ausrücken?

Max Gröbl: Wir werden es schon auf 120 Leute bringen. Das lässt sich kaum einer entgehen. Der Spielmannszug ist mit 40 Mann dabei, die Blaskapelle, das sind diesmal die Gmunder Dorfmusikanten, ist mit 15 Musikern vertreten. Gespielt werden natürlich alle gängigen Märsche.

Und nach dem Umzug hat sich die Kompanie eine Stärkung verdient.

Max Gröbl: Klar, denn der Umzug geht über sieben Kilometer, aber zum Glück ohne Steigungen. Bei so manchen Umzügen in Südtirol oder Tirol ist das schon anders. Wir hoffen auch, dass das Wetter ein wenig mitspielt. Anschließend haben wir Plätze im Armbrustschützenzelt bekommen.

