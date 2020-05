Kuchen zu Muttertag: „Das ist was für die Seele“

Am Sonntag ist Muttertag. Für viele gehören da Kaffeetrinken und ein Stück Kuchen fest dazu. Was dabei so im Trend liegt, hat uns eine Gmunder Konditormeisterin im Interview verraten.

Gmund – Es ist ein Stück Freiheit, das mit einem Stück Kuchen gefeiert werden sollte: Dank der Corona-Lockerungen der Bayerischen Staatsregierung dürfen sich enge Familienangehörige wieder besuchen. Ursula Vojacek (34), Inhaberin des Café Wagner in Gmund, rechnet daher am morgigen Muttertag mit einem guten Ansturm. Im Gespräch verrät die Konditormeisterin, was zu den Bestsellern gehört, und ob die Mama von heute kalorienbewusster isst.

Frau Vojacek, dank der Lockerungen, die Ministerpräsident Markus Söder verkündet hat, dürfen sich enge Angehörige am Muttertag besuchen. Läuft Ihre Backstube jetzt heiß?

Ursula Vojacek: Ich habe schon ein paar Bestellungen bekommen, aber es ist nicht so, dass mein Telefon jetzt nicht mehr still steht. Am Muttertag erwarten wir schon einen guten Ansturm. Wir werden an dem Tag ein Stünderl früher anfangen und mehr backen. Wir produzieren natürlich jeden Tag frisch. Und die Leute wissen, dass es bei mir eine große Auswahl an Präsenten gibt.

Guglhupf, Sahnetorte oder was mit Schuss? Welcher Kuchen geht besonders gut am Muttertag?

Ursula Vojacek: Wir machen zum Beispiel nette Petits Fours oder Erdbeerkuchen in Herzform. Auch Marmor- oder Zitronenkuchen sowie Teegebäck sind beliebt. Die halten sich länger. Das ist nützlich, wenn die Familie etwas kleiner ist.

Und wie sieht es mit süßen Liebesbekundungen für die Mama aus?

Ursula Vojacek: Wir verkaufen viele Marzipanaufschriften mit Texten wie „Für Mami“, „Zum Muttertag“ oder „Liebe Mama“.

In der Regel backen ja die Mütter. Haben sie es verdient, mal mit was Leckerem verwöhnt zu werden?

Ursula Vojacek: Ich denke, es ist schön, einen richtig handwerklichen, individuellen Kuchen vorbeigebracht zu kriegen. Das ist persönlicher. Und da würde ich mich auch mehr darüber freuen als über eine Schachtel Pralinen aus dem Supermarkt.

Isst die Frau von heute kalorienbewusster?

Ursula Vojacek: Nein, zumindest merken wir das beim Verkaufen nicht. Wenn man sich einen guten Kuchen kauft, muss man es in Kauf nehmen, dass ein bisschen Zucker drin ist. Das ist wie bei einem guten Wein: Es muss schmecken, und dazu muss eben was drin sein.

Und was backen Sie für die eigene Mama?

Ursula Vojacek: Meine Mutter lebt in Brannenburg und hat sich, da sie coronamäßig zur Risikogruppe gehört, vorsichtshalber selbst in häusliche Quarantäne begeben. Daher werde ich sie am Muttertag nicht besuchen. Aber ich schicke ihr Pralinen. Am liebsten mag sie Sorten mit Bayrisch Creme, Trüffel oder Karamell. Meine Stiefmama, die mit meinem Papa am Tegernsee lebt, kriegt auch ein Packerl – mit Florentinern.

Apropos Corona: Trösten sich in der Krise viele Leute mit mehr Süßem?

Ursula Vojacek: Das Geschäft lief in letzter Zeit insgesamt gut. Auffällig ist, dass die Kundenpakete aufgeteilt werden. Also statt drei Stück Kuchen in einer Schachtel sollen es zum Beispiel drei Schachteln sein. Da merkt man, dass die Leute es ihren Verwandten vorbeibringen, weil sie es bisher nicht zusammen essen durften oder es immer noch schwierig ist. Insgesamt kommen jetzt neben der Stammkundschaft auch mehr neue Kunden, die mal ein Stück Kuchen mitnehmen und sagen: „Das ist was für die Seele.“

