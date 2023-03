Gmunder Kulturreferent erklärt: Darum geht es beim internationalen Kunstprojekt

Von: Alexandra Korimorth

Josef Stecher: Kulturreferent der Gemeinde Gmund. © ak

Die Partnergemeinden Gmund und Faublia starten ein internationales Kunstprojekt für junge Leute. Im Interview erklärt Kulturreferent Josef Stecher, worum es dabei geht.

Gmund – Gemeinsam mit der Partnergemeinde Fauglia in der Toskana startet Gmund ein Kunstprojekt. Was es mit „Street Art for the Future“ auf sich hat, erklärt Kulturreferent Josef Stecher.

Herr Stecher, worum geht es bei dem Kunstprojekt?

Gemeinsam mit unserer Partnergemeinde rufen wir junge Leute auf, ein Konzept für ein Kunstprojekt für den öffentlichen Raum einzureichen, das ihre Version oder auch eine Vision der Zukunft im Tegernseer Tal beziehungsweise in Fauglia zeigt. Es ist uns ein großes Anliegen, dass junge Leute die Möglichkeit bekommen, sich und ihre Visionen zu präsentieren und so ihr Umfeld mitzugestalten.

Gibt es Leitlinien?

Die Konzepte sollten mit Blick auf die Agenda 2030 erstellt werden, unter dem Aspekt eines oder mehrerer der 17 Nachhaltigkeitsziele sowie handlungsleitenden Prinzipien. Es geht darum, dass sich junge Leute kreativ und kritisch mit den Kerngedanken der Agenda 2030 beschäftigen – also mit der Würde des Menschen, dem Schutz des Planeten, dem Wohlstand für alle, der Förderung des Friedens und dem Aufbau globaler Partnerschaften. Unsere Idealvorstellung ist, dass sich Gruppen zusammenschließen und diskutieren und dass so das Konzept und letztlich auch ihr Wandbild wachsen soll.

Wer kann mitmachen?

Primär war das Projekt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 bis 27 Jahren aus Gmund gedacht. Aber wir leben im Tal so so eng zusammen, dass sich alle jungen Menschen aus dem Tegernseer Tal bewerben können. Wir vermitteln auch, wenn jemand mitmachen möchte, aber keine Mitstreiter hat. Bis zum 21. April sollten die Vorschläge – Konzept und erste Skizze – bei uns unter Maria.Glas@ gmund.de eingehen. Ein Gremium aus dem Gemeinderat entscheidet dann, welche Wandbilder sich zur Verschönerung welcher gemeindeeigenen Flächen – zum Beispiel am Bahnhof oder am Steg – eignen und welches mit dem aus Fauglia so gut harmoniert, dass es ein zusammengefügtes großes Ganzes gibt.

Wo wird das Wandbild dann verwirklicht?

In Gmund und in Fauglia. Die beiden Gewinnerteams verständigen sich im Mai online darauf, wie man beide Konzepte zusammenführen kann. Dann ist geplant, dass die Gruppe aus Fauglia für ein Wochenende im Juni nach Gmund kommt, wo das erste Gemeinschaftswerk entsteht. Im August fährt dann die Gmunder Gruppe nach Fauglia, um das Gemeinschaftswerk ein zweites Mal an die Wand zu bringen. Die Gemeinden stellen Flächen und Material und zahlen Reise- und Übernachtungskosten. Das Projekt wird von der EU gefördert.

Wie kam es dazu?

Bei einem der letzten Besuche kamen wir mit den Faugliesi überein, dass wir die Partnerschaft nach Corona wieder stärker beleben möchten. Unsere italienischen Freunde brachten den Vorschlag für ein gemeinsames Kunstprojekt. Über die EU-Förderung bekommen wir 2000 Euro, zusätzlich zu den je 1500 Euro, die jede Kommune bereitstellt. Wir moderieren, unterstützen hinsichtlich Maltechnik und Größe, organisieren die Reise, die Realisierung sowie die festlichen Präsentationen. Wenn jüngere Kinder den Wettbewerb für sich entscheiden sollten, wird unsere Jugendreferentin noch stärker eingebunden.