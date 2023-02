Gmunder Schäffler kehren mit Verspätung zurück: Auftritte rund um den Tegernsee

Von: Gabi Werner

Der jüngste Auftritt der Gmunder Schäffler liegt mittlerweile sieben Jahre zurück. Heuer führen sie ihren Kronentanz am Faschingsdienstag wieder rund um den Tegernsee auf. © Archiv Thomas Plettenberg

Die Botschaft der Schäffler ist heuer so aktuell wie selten zuvor: Nach zwei Jahren Corona-Beschränkungen locken sie die Menschen wieder zum Feiern aus ihren Häusern. Auch die Gmunder Schäffler treten auf.

Gmund – Es ist ein seltenes Spektakel: Nur alle sechs Jahre schlüpfen die Schäffler aus Gmund in ihre roten Leiberl, greifen sich ihre grünen Bögen und führen zur Melodie von „Aber heid is koid...“ den traditionellen Kronentanz auf. Eigentlich wäre es voriges Jahr wieder soweit gewesen – doch da war die Corona-Pandemie noch allzu präsent. Die Auftritte der Schäffler wurden also auf heuer am Faschingsdienstag (21. Februar) verschoben. Das passt insofern gut, da auch der Kreuther Faschingszug, der traditionsgemäß immer im Schäffler-Jahr stattfindet, um ein Jahr nach hinten verlegt wurde.

Schäfflertanz stammt aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges

„Vom geschichtlichen Hintergrund her passt das Thema hervorragend in die jetzige Zeit“, meint Maria Lutz, Schriftführerin des Trachtenvereins Neureuther, aus dessen Reihen die Gmunder Schäffler hervorgegangen sind. Der Schäfflertanz selbst stammt der Überlieferung nach aus der Zeit, als der Dreißigjährige Krieg zu Ende ging. Die von der Pest demoralisierten Menschen sollten auf diese Weise aus ihren Häusern gelockt werden.

Die Gmunder Schäffler wurden vor mehr als 66 Jahren gegründet

In der Region gibt es nicht viele Gruppen, die dieses Brauchtum lebendig halten, wie Maria Lutz berichtet. Die Gmunder Schäffler – heute etwa 25 Mann stark – wurden vor mehr als 66 Jahren von Beni und Franzl Eisenburg, Max Seestaller und Hiasl Manhart gegründet. Die Münchner Schäffler dienten damals als Vorbild. „Hier hat man sich die Kostüme abgeschaut“, erzählt Lutz. Die Gewänder bestehen aus Bund-Lederhose, roten Westen, weißen Hemden und weißen Strümpfen sowie den Hüten mit den markanten Federn. Nur alle sechs Jahre kommt die Kleidung zum Einsatz, dann verschwindet sie wieder für lange Zeit im Schrank. „Hin und wieder wird mal ein Leiberl nach genäht“, sagt die Schriftführerin. Ansonsten bleibt alles unverändert.

Auch die Tanzschritte, die durchaus geprobt werden wollen. „Das ist eine Bewegung, die man nicht ständig macht“, weiß Lutz. So kommen die Schäffler – die meisten von ihnen sind aktive oder ehemalige Plattler der Neureuther – vor den seltenen Auftritten einige Male zum Üben zusammen.

Ex-Seegeister-Präsident schlüpft in die Rolle des Kasperls

Die Federführung liegt mittlerweile bei Hans Schwarzenböck, der 2016 den Posten des Vortänzers übernommen hat. Nachwuchssorgen? Das gebe es bei den Schäfflern nicht, sagt die Schriftführerin. Neben den Tänzern gehören zu der Gruppe traditionsgemäß auch die Kasperl: Sie sollen die Zuschauer zum Lachen bringen und sammeln nebenher Geld beim Publikum ein. Lange Jahre war der Gmunder Mesner Hans Latein in der Rolle eines Kasperls zu erleben – er ist jedoch im Frühjahr 2020 verstorben. Seine Nachfolge tritt einer an, der über viel närrische Erfahrung verfügt: Der ehemalige Präsident der Gmunder Seegeister, Bernd Ettenreich, schlüpft in die Rolle des Spaßmachers. Die Familie Killer/Latein unterstütze den neuen Kasperl aber weiterhin nach Kräften, erzählt Lutz.

Der Reifenschwinger muss mit zwei vollen Schnapsgläsern jonglieren

Ein fester Bestandteil der Truppe ist auch der so genannte Reifenschwinger: Nach dem Schäfflertanz kommt ihm die Aufgabe zu, einen Reifen mit zwei gefüllten Schnapsgläsern so geschickt zu jonglieren, dass nichts verschüttet wird. Viele Jahre lang war für diesen Part der Gmunder Altbürgermeister Georg von Preysing zuständig – ehe ihn 2016 eine Knie-OP ausbremste. Seither schwingt Franz Huber, ehemaliger Kommandant der Feuerwehr Dürnbach, den Reifen. Die Gmunder Dorfmusikanten begleiten das Spektakel, bei dem auch die eine oder andere Persönlichkeit ein bisserl derbleckt wird, musikalisch.

Die Gmunder Schäffler treten am Faschingsdienstag rund um den See auf

Die Auftritte der Schäffler finden am Faschingsdienstag, 21. Februar, an folgenden Orten statt: 9.30 Uhr Rathaus Gmund, 10.30 Uhr Rathaus Rottach-Egern, 11.45 Uhr Rathaus Tegernsee (im Anschluss an den Auftritt der Seegeister), 12.45 Uhr Gasthaus Göttfried Kreuth, 14.30 Uhr Lindenplatz Bad Wiessee, 15.15 Uhr Schaftlach, 16.15 Uhr Dorfplatz Dürnbach.

