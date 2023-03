Nach dem Tod der langjährigen Leiterin: Gmunder Volkshochschule schließt ihre Pforten

Von: Gabi Werner

Die Volkshochschule Gmund-Dürnbach wird es in dieser Form nicht mehr geben. © Thomas Plettenberg

Die Gmunder Volkshochschule wird bald Vergangenheit sein: Nach dem unerwarteten Tod von Leiterin Eugenie Lückerath hat das Kuratorium die Auflösung des Vereins beschlossen.

Gmund – Die Lücke, die der plötzliche Tod von Eugenie Lückerath bei der Gmunder Volkshochschule (vhs) hinterlassen hat, war einfach zu groß: Der rein ehrenamtliche Vorstand der vhs kann die offenbar nicht füllen. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat das Kuratorium deshalb „nach Abwägung aller Möglichkeiten“ beschlossen, den Volkshochschulverein zum 31. Juli aufzulösen. Die Entscheidung fiel laut Pressemitteilung einstimmig. Ob dies das Ende des vhs-Angebots in der Talgemeinde bedeutet, ist derzeit noch offen.

Nach Tod Lückeraths: vhs-Verein in seinen Grundfesten erschüttert

In der Pressemitteilung ist die Rede von einer „schwierigen Situation“ für die vhs Gmund-Dürnbach. Nachdem die langjährige und engagierte Leiterin Eugenie Lückerath Anfang des Jahres verstorben war, stand die Einrichtung plötzlich vor einer ungewissen Zukunft. „Der Verein wurde in seinen Grundfesten erschüttert“, weiß auch Gmunds Bürgermeister Alfons Besel (FWG). Bei der Versammlung traf das Kuratorium daher die bittere Entscheidung, den Verein unter dem Vorsitz von Petra Stang aufzulösen. „Dieser Schritt ist uns sehr schwer gefallen“, beteuert Stang.

Kurse laufen noch bis zum 23. Juni

Der Beschluss bedeutet allerdings kein Ende von heute auf morgen: „Die angebotenen Kurse“, so teilt die vhs mit, „laufen nach Prüfung der Durchführbarkeit noch bis 23. Juni 2023 und werden ordnungsgemäß abgeschlossen“. Die Dozenten seien bereits über die Entwicklung informiert, das Büro werde noch bis Ende Juni besetzt sein. Für den Verein ist dann aber das Ende einer Ära besiegelt: „76 Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 1947 schließt die Volkshochschule Gmund dann endgültig ihre Pforten“, teilt er mit.

Ob es auch künftig vhs-Kurse in Gmund gibt, ist noch unklar

Ob diese Schließung auch bedeutet, dass es künftig überhaupt keine vhs-Kurse in der nördlichsten Talgemeinde mehr gibt, ist momentan unklar. Wie berichtet, hatte die Gmunder Einrichtung im Rahmen der Fusion der meisten Volkshochschulen im Landkreis zur neuen vhs Oberland ihre Gefolgschaft verweigert. Sie behielt neben Bayrischzell als einzige vhs ihre Eigenständigkeit. Der Gedanke liegt nahe, dass die bisherigen Gmunder Kurse nun ebenfalls in das landkreisweite Angebot integriert werden. So einfach ist das aber nicht, stellt der Bürgermeister klar.

Einen Einzel- oder Sonderweg für Gmund wird es nicht mehr geben

Zunächst durchläuft die vhs das reguläre Prozedere einer Vereinsauflösung: Das Vermögen geht laut Besel auf die Gemeinde über, es erfolgt die so genannte Liquidation des Vereins. Danach obliege es dem Gemeinderat, über die Zukunft der Erwachsenenbildung in Gmund zu entscheiden. Denkbar wäre beispielsweise die Einrichtung eines vhs-Kompetenzzentrums. „Dazu gibt es aber noch keine Meinungsbildung seitens des Gemeinderats“, betont Besel. Die Gemeinde werde versuchen, nach Ostern entsprechende Gespräche mit der vhs Oberland zu führen. Eines steht für Besel aber jetzt schon fest: Eine Zukunft des Volkshochschul-Angebots sei nur unter dem Dach des großen Landkreis-Verbunds möglich. „Einzel- oder Sonderwege wird es auf keinen Fall mehr geben.“

Die Gemeinde Gmund hatte seit dem Sonderweg ihrer vhs der Einrichtung stark unter die Arme gegriffen. Die Gemeinde bezahlte die Gehälter, stellt die Räume im alten Dürnbacher Rathaus mietfrei zur Verfügung und engagierte sich auch sonst finanziell.

Scheidende Vorsitzende wünscht sich eine „geschmeidige Lösung“

Dass die traditionsreiche Volkshochschule nun schließen muss, geht Petra Stang und ihren Mitstreitern nahe. Die Noch-Vorsitzende wünscht sich sehr, dass die Erwachsenenbildung in Gmund eine Zukunft hat und die Bürger weiterhin ein wohnortnahes Angebot haben: „Ich hoffe auf eine geschmeidige Lösung.“

