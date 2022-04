Gmunderin (77) macht Fahrfehler und baut Unfall

Von: Gerti Reichl

Unfall in Gmund-Dürnbach. © Max Kalup

Ein Fahrfehler mit schlimmen Folgen ist einer 77-jährigen Gmunderin in Dürnbach passiert. Sie baute einen Unfall, bei dem sie selbst und vier weitere Personen verletzt wurden.

Gmund - Zu einem Zusammenstoß ist es am Ostermontag in Dürnbach gekommen. Wie die Polizei Bad Wiessee mitteilt, passierte der Unfall gegen 17.50 Uhr, als eine 77-jährige Frau aus Gmund mit ihrem Renault Twingo die Miesbacher Straße befuhr. An der Dürnbacher Kreuzung bog sie nach links in Richtung Gmund ab.

Unfall in Dürnbach: Erst an den Randstein, dann gegen ein Auto und einen Pfosten

Kurz danach kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Randstein, woraufhin sie nach links in den Gegenverkehrs lenkte. Sie touchierte mit ihrer linken Front das linke Heck eines stehenden Pkws, welcher gerade an der roten Ampel wartete. Die Fahrt endete mit einem Aufprall gegen den Metallpfosten eines Einfahrtstors.

Die 77-jährige Unfallverursacherin erlitt mittelschwere Verletzungen. Ihr Beifahrer erlitt diverse Prellungen. Die drei Insassen des geschädigten Fahrzeugs erlitten einen Schock. Alle Beteiligten wurden vorsorglich in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Vier Rettungswägen und 25 Helfer der freiwilligen Feuerwehren Gmund und Dürnbach rückten aus. Die Pkws wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 14.500 Euro.

