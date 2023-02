Gratisticket geht in die Verlängerung - bis der MVV kommt

Von: Gerti Reichl

Die Seniorenkarte wird in Gmund aktuell von 536 Bürgern über 65 Jahren für Busfahrten genutzt. © Archiv TP

Senioren über 65 fahren in den meisten Landkreis-Gemeinden gratis mit dem Bus. Gemeinde Gmund und auch Tegernsee bleiben bei ihren Verträgen mit der Regionalverkehr Oberbayern (RVO) - allerdings nur bis zum Beitritt des Landkreises zum Münchner Verkehrsverbund (MVV).

Gmund/Tegernsee – Seit 1. März 2020 dürfen Gmunder Senioren, die 65 Jahre oder älter sind und mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde leben, kostenlos im Tarifgebiet Oberland der Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) Bus fahren. „Die Seniorenbuskarte kann als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden“, sagte Gemeinde-Geschäftsleiter Florian Ruml, als es jetzt im Gemeinderat um die Verlängerung des Vertrags zwischen RVO und Gemeinde ging.

Seniorenkarte: Gmund spricht von „Erfolgsgeschichte“

Ruml belegte die „Erfolgsgeschichte“ zunächst mit Zahlen: So seien derzeit, Stand Januar, 536 Seniorenbuskarten ausgegeben und aktiviert. Insgesamt 1457 Senioren seien laut einer Kommunalstatistik vom Jahr 2021 berechtigt, eine Gratiskarte zu erwerben. Im vergangenen Jahr wurden 2879 Fahrten durchgeführt, berichtete Ruml, wobei nur eine Frequenz pro Tag registriert und abgerechnet werde, „egal, wie oft der betreffende Senior an diesem Tag fährt.“ Dies sei eine Neuregelung, denn nach altem Modell seien nur zwei Fahrten pro Tag frei gewesen, ab der dritten Fahrt sei eine zusätzliche Abrechnung erfolgt. In der Bilanz steht auch: 18 288,27 Euro hat sich die Gemeinde 2022 den Service kosten lassen, wobei das Tagesticket laut Vertrag mit 6,37 Euro abgerechnet wird.

Das Seniorenticket wird nahezu flächendeckend im Landkreis angeboten – lediglich Kreuth und Bayrischzell haben sich bisher dagegen ausgesprochen. Für Michael Huber (Grüne) wäre es daher längst angebracht, dass der Landkreis als alleiniger Vertragspartner auftrete. „Dann müsste nicht jede Gemeinde einzeln verhandeln.“

Im Gremium standen alle hinter der Fortführung der Seniorenkarte. Einstimmig wurde beschlossen, dass der Vertrag mit der RVO ab 1. März weiter gelten solle. Allerdings befristet bis 29. Februar 2024 oder maximal bis zum Beitritt des Landkreises zum MVV.

Senioren-Buskarte: Auch Tegernsee verlängert

Auch in Tegernsee hat sich der Stadtrat mit dem Seniorenticket und der Verlängerung des Vertrags mit der Regionalverkehr Oberbayern (RVO) befasst. Anfang März 2019 hatte der Stadtrat das Gratisticket für Senioren eingeführt, die das 65. Lebensjahr vollendet haben. Seitdem wurde der Vertrag jährlich verlängert.

Kämmerer Jürgen Mienert legte Zahlen vor. So wurden seit der Einführung rund 510 Karten ausgegeben, rund 1100 Senioren wären berechtigt dazu. Im vergangenen Jahr wurden 8189 Fahrten gezählt, wobei jede Fahrt mit 6,37 Euro abgerechnet wird. Weil Tegernsee seine zu zahlende Summe auf 40 000 Euro gedeckelt hat, konnten lediglich 6279 Fahrten abgerechnet werden. Die RVO bat um eine Anhebung dieses Deckels auf 45 000 Euro ab März, was der Stadtrat im Rahmen der Zustimmung zur Vertragsverlängerung auch befürwortete.



Wie auch zuletzt in Gmund, so soll auch in Tegernsee der Vertrag nur so lange gelten, bis der Landkreis in den Münchner Verkehrsverbund (MVV) eintritt. Der Kreistag wird dies bei seiner Sitzung noch im Februar entscheiden. Im Falle einer Zustimmung, die als wahrscheinlich gilt, wäre der Landkreis dann ab 10. Dezember dabei. „Und das Seniorenticket wird damit Geschichte“, sagte Bürgermeister Johannes Hagn (CSU). Der MVV bietet Vergünstigungen für Senioren, ein Gratisticket für Busfahrten sieht er aber nicht vor.

„Wir müssen sehen, wie wir das gemeinsam neu regeln“, sagte Hagn mit Blick auf die Zusammenarbeit der Talgemeinden „und vielleicht auch der Gemeinde Waakirchen“. Ob Tegernsee Karten im großen Paket kaufen und dann an bedürftige Bürger verteilt, darüber müsse noch entschieden werden. Marcus Staudacher (Grüne) regte zudem an, über weitere Vergünstigungen für Jugendliche nachzudenken, was aber nicht weiter diskutiert wurde. Bürgermeister Hagn fasste zusammen: „Ziel muss sein, den Senioren Vergünstigungen zu bieten.“ Eine einheitliche Lösung müsse im Tal angestrebt werden.

