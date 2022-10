„Großartiges Vorbild“: Minister Füracker überreicht Förderpreis an Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal

Von: Gabi Werner

Die Auszeichnung nahm Angela Brogsitter-Finck aus den Händen von Minister Albert Füracker (l.) und des Vorsitzenden des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege, Olaf Heinrich, entgegen. © STMFH/Christian Blaschka

Weil sie sich seit Jahren für den Erhalt der örtlichen Baukultur einsetzt, hat die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal jetzt einen Preis erhalten. Verliehen wurde er von Heimatminister Füracker.

Gmund/Nürnberg – Als „großartige Vorbilder“ würdigte Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker all jene Vereine und Personen, denen er am Donnerstagabend (29. September) in seinem Ministerium in Nürnberg den Preis „Heimatpflege-Ausgezeichnet“ verlieh. Unter den Preisträgern ist auch die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT). Die Vorsitzende Angela Brogsitter-Finck nahm die Auszeichnung persönlich entgegen.

Heimatpflege-Auszeichnung wurde heuer zum ersten Mal verliehen

„Heimatpflege hat viele unterschiedliche Ausdrucksformen – aber sie lebt nur durch Menschen, die oft ehrenamtlich ihren Lebensraum gestalten und ihre Traditionen erhalten“, sagte Füracker bei der Preisverleihung, die im Rahmen der Veranstaltung Forum.Heimatpflege.Kommunal stattfand. Die Auszeichnung wurde heuer zum ersten Mal vergeben und ist mit je 1000 Euro dotiert. Gewürdigt werden sollen damit „herausragende Leistungen zum Erhalt der örtlichen Baukultur“.

SGT-Vorsitzende erinnert an die Verhinderung des Kaltenbrunn-Hotels

Brogsitter-Finck ist stolz auf die Auszeichnung. Bei dem Festakt in Nürnberg ging sie auf den größten Erfolg ihrer Schutzgemeinschaft ein: die Verhinderung des Luxushotels auf Gut Kaltenbrunn. „Damals wurden wir als ,Schmutzgemeinschaft‘ bezeichnet, heute freuen sich alle, dass das Juwel Kaltenbrunn erhalten geblieben ist“, sagte die Vorsitzende. Der Heimatminister bescheinigte der SGT eine „beeindruckende Entwicklung“ seit ihrer Gründung vor 50 Jahren.

