Großeinsatz nach lautem Knall

Eine vermeintlichen Verpuffunglöste am Abend des Rosenmontags einen Großeinsatz von Rettungskräften in Gmund aus. © Ralf Poeplau

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften löste am Abend des Rosenmontags (20. Februar) ein Alarm in Gmund aus. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte einen lauten Knall gehört.

Gmund – Ein Großaufgebot an Einsatzkräften löste am Abend des Rosenmontags ein Alarm in Gmund aus. Gegen 19 Uhr meldete sich eine Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus an der Tölzer Straße, dass sie soeben einen lauten Knall und Erschütterungen im Haus wahrgenommen hätte. Da das Gebäude mit Gas beheizt wird und somit eine Gasexplosion nicht auszuschließen war, wurde von der Rettungsleitstelle ein Großaufgebot an Einsatzkräften angefordert. Die Feuerwehr Gmund rückte mit drei Fahrzeugen und rund 25 Mann an, ebenso die Feuerwehr aus Tegernsee, Dürnbach war mit vier Fahrzeugen vertreten. Außerdem wurden ABC-Spezialisten, das Technische Hilfswerk (THW) und das BRK angefordert.

Großeinsatz der Rettungskräfte nach lautem Knall: Ursache ungeklärt

Wie die Polizei Bad Wiessee mitteilt, ergab eine Absuche des Gebäudes, in dem sich eine Firma und mehrere Wohnungen befinden sowie angrenzend der Neureuthersaal der Gemeinde, keinerlei Hinweise auf den Ursprung des Knalls. „Wir haben wirklich lange nach der Ursache gesucht“, berichtet Florian Jaud, der mit rund 30 Kameraden der Feuerwehr Dürnbach vor Ort war, „aber es konnte kein Grund für den Knall ausgemacht werden.“ Ob es vielleicht nur ein zerplatzter Luftballon war oder eine Türe, die in einem heftigen Luftzug zuflog, das wurde nach dem Einsatz zumindest nicht ausgeschlossen. Denn auch Brandmeldeanlagen wurden nicht ausgelöst.

