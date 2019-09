Eine Vielfalt, die begeistert

Dem Kaiserwetter war es zu verdanken, dass der Tag der Blasmusik unter freiem Himmel im Innenhof von Gut Kaltenbrunn stattfinden konnte. Dort feierten 1200 Musikfans mit neun Kapellen.

Gmund – Kaum dass der Spielmannszug Gmund unter den Klängen des Traditionsmarsches „Erzherzog Albrecht“ als erste Kapelle des Tages in den voll besetzten, mit 128 Tischen und doppelt so vielen Bierbänken, aber leider nur wenigen Sonnenschirmen vorbereiteten Innenhof einmarschierte, schossen die Smartphones, Tablets und Kameras in die Höhe. Blauer Himmel, fesche Trachtler und feine Musik: Diese Bilderbuch-Szenerie wollten viele Besucher festhalten.

Gmunds Bürgermeister Alfons Besel begrüßte die Gäste, die befreundeten Musikkapellen, Wirt Michael Käfer, Vertreter der Otto Beisheim Stiftung, die die Gemeindeveranstaltung erneut unterstützte, den Bezirksleiter des Musikverbands Isar-Mangfall, Matthäus Hammerl, Ehrendirigent Bob Ross und die Bayerische Bierkönigin Vroni Ettstaller. In Anlehnung an ein Streitgespräch bei einer Almwanderung zwischen weiland Ludwig Thoma und Paul Kiem, bei dem sich Kiem Bruckners 5. Sinfonie gewünscht und Thoma darauf bestanden haben soll, dass der Eindruck der Natur nicht gesteigert werden könne, stellte Besel klar, dass es durchaus eine Zwischenspiel zwischen Ort und Musik gebe. „Kaltenbrunn ist ein idealer Ort für ein harmonisches Zusammenspiel“, sagte Besel und versprach den Gästen genau das. Er lobte den Stellenwert und die lange Tradition der Blasmusik im Tegernseer Tal und übergab an „das Herz und die Seele“ des Tags der Blasmusik, an seinen Amtsvorgänger Georg von Preysing.

Video: Festliche Blasmusik im Gut Kaltenbrunn

Tag der Blasmusik: Altbürgermeister Preysing als Moderator in Höchstform

Der Altbürgermeister lief auch dieses Jahr als Moderator zu Höchstform auf. Er brillierte frech, humorvoll und anspielungsreich mit Witzen, Anekdoten, profundem Wissen zu Musik und Kapellen, aber auch Spitzen in Richtung Nachbargemeinden und Weltpolitik und vollführte in der unnachahmlichen Preysing-Art einen schier kabarettistischen Balanceakt. Ihm spendeten die Gäste ebenso viel Applaus wie den Blaskapellen, die das Publikum mit ihrer blasmusikalischen Vielfalt begeisterten.

Die Blaskapelle Rottach-Egern gefiel mit dem lieblichen Walzer „Im schönen Tal der Isar“ und „Le Blanc Merle“, bei dem der junge Flötist Alexander Winkler nachgerade Ehrfurcht für sein Solo erlangte. Die Argeter Blaskapelle begeisterte mit dem Landler „Am Tegernsee“ vom Tegernseer Karl Edelmann und einem schneidigen Marsch. Der Tegernseer Blaskapelle wurde für die operettenhafte Melodienfolge aus dem Singspiel „Im weißen Rössel“ und den „Klari-Tuba-Muckl“ Applaus gezollt, ebenso wie der Musikkapelle Holzhausen mit ihrer feschen weiblichen Dirigentin, die das Publikum bei „Lasset uns das Leben genießen“ dazu brachte, kraftvoll mitzusingen. Die Gasteiger Blasmusik, die Musikkapelle Krün, die Blaskapelle Gmund und die Bundesmusikkapelle Steinberg am Rofan aus Österreich setzten vor allem auf schwungvoll Tänzerisches.

Unter der Leitung von Klaus Raßhofer stellten sich am Ende alle Musiker zum Gemeinschaftschor auf und spielten „Unter der Admirals-Flagge“ und die „Brauhauspolka“. Ehrendirigent Bob Ross leitete die weit über 200 Musikanten danach unter einigen Witzen über die „Schlafzeuger“ in der hinteren Reihe und die Brexit-Politik („Die Titanic würde heute Brexit heißen“) zum Freundschaftsmarsch „Mein Heimatland“ und zum „Radetzkymarsch“ an. Beim „Bayerischen Defiliermarsch“, der Bayernhymne, einem 50-Liter-Fass Freibier, das Bierkönigin Ettstaller mit nur zwei Schlägen anzapfte, und einem vergnüglichen Tanz auf der Terrasse vor den Stallungen zu den Klängen der Bundesmusikkapelle Steinberg am Rofan klang das Fest der Blasmusik gleichermaßen feierlich und entspannt aus.

ak