Gut Kaltenbrunn: Wer nichts verzehrt, muss ab sofort Parkgebühren zahlen

Von: Gabi Werner

Arbeiten ab sofort zusammen: Gut Kaltenbrunn-Geschäftsführer Moritz Hardieck (r.) und Florian Hofmann von der Firma Avantpark. © Käfer Gut Kaltenbrunn

Bislang konnten Autofahrer auf den Parkplätzen von Gut Kaltenbrunn gratis parken. Damit ist nun Schluss: Der Käfer-Betrieb verlangt nun Gebühren. Bei Gästen gibt‘s eine Ausnahme.

Kaltenbrunn – Viele Betreiber privater Parkplätze – sei es nun an Supermärkten oder an Skiliften – kennen das Problem: Weil Fremdparker die Stellplätze belegen, ist für die eigentliche Kundschaft zu wenig Platz. Nun ist auch auf Gut Kaltenbrunn Schluss mit der kostenlosen Parkerei: Wer nicht Gast im Restaurant oder Biergarten ist, muss künftig eine Gebühr berappen: zwei Euro pro Stunde oder zehn Euro für den ganzen Tag. Auch das Unternehmen Michael Käfers setzt dabei auf ein digitales System einer externen Firma – ohne Schranke, dafür mit Kennzeichenerfassung.

Wanderer und Badegäste blockieren Parkplätze von Gut Kaltenbrunn

Rund 150 Parkplätze gibt es auf dem gesamten Gelände von Gut Kaltenbrunn. Vor allem an schönen Ausflugstagen seien in der Vergangenheit viele davon ganztags von Wanderern, Fahrradfahrern oder Badegästen genutzt worden – „und unsere Gäste mussten außerhalb auf Parkplatzsuche gehen“, schildert Moritz Hardieck, seit dem Sommer 2022 Geschäftsführer auf Kaltenbrunn, das Problem. Häufig sei schon vor der offiziellen Öffnung der Gastronomie ein Drittel der bis dato kostenlosen Parkplätze belegt gewesen. „Da wussten wir dann vorne und hinten nicht weiter.“

Scanner zeichnen Kennzeichen der parkenden Autos auf

Eine Lösung musste her – möglichst unkompliziert, ohne Parkticket und ohne Schrankenanlage. Zum einen seien Schranken ein zusätzliches Hindernis für die Autofahrer, zum anderen hätten sie etwa „Abgrenzendes“, findet Hardieck. In Zusammenarbeit mit der Münchner Firma Avantpark habe man daher die beiden Parkplätze digitalisiert. Bedeutet in der Praxis: An den jeweiligen Zufahrten erfassen Scanner die Kennzeichen aller passierenden Fahrzeuge mit Zeitstempel. Unternehmen müssen die Autofahrer zunächst nichts. Der Gang zum Parkautomaten wird erst kurz vor Verlassen des Parkplatzes fällig: Dann muss der Gast sein Kennzeichen eingeben, und der Automat zeigt an, wie lange geparkt wurde und wie viel Gebühr zu berappen ist. Die Bezahlung könne in bar, per EC- oder Kreditkarte sowie über Apple oder Google Pay erfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Hause Käfer.

Gäste von Gut Kaltenbrunn parken drei Stunden lang kostenfrei

Für Gäste des Restaurants oder Biergartens gilt laut Pressemitteilung Folgendes: Ab einem Mindestverzehrwert von zehn Euro dürfen sie drei Stunden lang kostenfrei parken. Auf der Rechnung ist künftig ein QR-Code abgedruckt – dieser kann am Automaten nach Eingabe des Kennzeichens eingescannt werden. Der Automat zeigt anschließend an, ob und wie viel Geld noch zu zahlen ist. Hardieck ist überzeugt: „Das Zeitfenster von drei Stunden reicht in den meisten Fällen auch für einen Verdauungsspaziergang nach dem Essen oder dem Biergartenbesuch problemlos aus.“

Wer nicht korrekt bezahlt, wird mit 40 Euro zur Kasse gebeten

Aus der Ein- und Ausfahrtszeit berechnet das System automatisiert die Parkdauer und prüft, ob dafür korrekt gezahlt wurde. Ist dies der Fall, werden die erfassten Bilddaten automatisch gelöscht, heißt es. Bei nicht korrekter Bezahlung gibt’s dagegen eine Nachverfolgung, und den Betroffenen flattert ein Gebührenbescheid ins Haus: 40 Euro sind im Falle eines Verstoßes fällig. Nach Meinung Hardiecks ist dies nicht überzogen. Immerhin entstünden auch durch die Nachverfolgung Kosten, zudem solle die Gebühr eine erzieherische Wirkung haben. „Es geht nicht darum, dass wir uns mit dem Parken bereichern wollen“, versichert Hardieck. „Wir wollen ein geregeltes Verhalten bei uns auf den Parkplätzen.“ Daher habe man die Parkgebühren – zwei Euro pro Stunde und zehn Euro für den ganzen Tag – vergleichsweise günstig angesetzt.

In den sozialen Netzwerken gibt‘s bereits Schelte

Die meisten Gäste hätten bislang positiv auf das neue Parksystem reagiert, sagt Hardieck. Über die sozialen Netzwerke gab’s aber auch schon Schelte. Parkgebühren ist eben ein Thema, das immer reizt.

