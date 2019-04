Heimatfreunde vergeben erstmals Kulturpreis: Preisträger ist kein Unbekannter

Die Heimatfreunde Gmund feiern heuer 30-jähriges Bestehen. Erster Höhepunkt im Jubiläumsjahr war die Verleihung ihres neuen Kulturpreises: Der erste Preisträger ist am Tegernsee bestens bekannt.

Gmund –Fast auf den Tag genau vor 30 Jahren haben sich die Heimatfreunde Gmund aus einem Kreis von 21 kultur- und brauchtumsaffinen Gmundern gegründet. Drei Jahrzehnte später gilt der Verein, der mittlerweile 83 Mitglieder zählt, als „wichtiger Teil des historischen Gedächtnisses und als wahre Bereicherung des kulturellen Lebens der Gemeinde“. So lobte Gmunds Bürgermeister Alfons Besel die Anwesenden in ihrem Stammsitz, dem Jagerhaus.

Der Gemeindechef würdigte die vielfältigen Aktivitäten mit dem Aufbau des Museums, zahlreichen Ausstellungen, Konzerten und Vorträgen, die Publikationen – insgesamt 22 „Gmunder Hefte“ und das „Jagerbuch“ – sowie die heimatgeschichtliche Forschung als enorme Leistung. „So ein Haus zu Kultur- und Kommunikationszentrum zu beleben, ist nur im Team bewältigbar“, sagte Besel anerkennend und gratulierte den Heimatfreunden dabei nicht nur zum Jubiläum, sondern auch zum rührigen Vorstand und zur guten Zusammenarbeit. „Ihr macht Heimat erlebbar“, hieß es.

Seit die Heimatfreunde in ihrem Jagerhaus Einzug gehalten haben, fanden laut Vizevorsitzendem Peter Rummel, der statt der erkrankten Vorsitzenden Maria Prenzel nun bei der Jubiläums-Hauptversammlung Bilanz zog, 205 Ausstellungen statt. Allein 2018 konnten im Jagerhaus knapp 2500 Besucher verzeichnet werden. Insgesamt besitzt der Verein in seinem Museum an der Mangfall mit angeschlossenem Depot in Dürnbach mehr als 2600 Objekte – darunter seit vergangenem Jahr die Erstausgaben aller 13 Romane von Georg Stöger Ostin, eine Kalliope Spieluhr mit zehn Lochplatten, ein Zuchtbuch des Berghofs, ein Miesbacher Kirchengewand und einen Kriegskalender von 1915. Weil laut Kassenbericht auch das mit knapp 20.000 Euro bezifferte Vereinsguthaben passt, gönnt sich der Verein zu seinem Jubiläum ein Veranstaltungsprogramm der Extraklasse.

Den runden Geburtstag nahmen die Heimatfreunde zum Anlass, erstmals ihren neuen Kulturpreis auszuloben. Benannt ist er nach dem 2011 verstorbenen Gründungsmitglied und Vorsitzenden, dem einstigen Gmunder Volksschuldirektor Waldemar Rausch. Er habe sich „mit seinen Mitstreitern maßgeblich für den Kauf des Jagerhauses durch die Gemeinde Gmund und den Umbau im Rahmen des Denkmalschutzes zum Museum und Kulturhaus“ eingesetzt und sich somit um „Erhalt und Weitergabe des kulturellen Vermächtnisses“ verdient gemacht hat. Einer dieser Mitstreiter und ein enger Weggefährte Rauschs ist der Gmunder Chronist, Volkskundler und Archiv- und Heimatpfleger Benno Eisenburg.

Bürgermeister Besel überreichte ihm den Preis in Form des „Gmunder Steften“, einen nach historischem Vorbild handgeschmiedeten Nagel als Symbol der Verbindung von Altem und Neuem. Eisenburg sei die Seele des Jagerhauses und die erste Anlaufstelle, wenn es in Gmund um Historie gehe, lobte Besel. Eisenburg entdeckt und sichert historische Stücke, schreibt fundierte Beiträge etwa für den Gemeindeboten und würzt die Moderation vieler Veranstaltungen mit seinem breiten Wissen. 2003 hat der Dürnbacher das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten, 2007 die Bürgermedaille. Eisenburg dankte in gewohnt bescheidener Art: „Ich hoffe, noch ein bisserl machen zu können. Denn es ist schön, etwas weiterzugeben, das man erarbeitet hat.“

ak