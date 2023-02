Herrenloses Surfbrett löst groß angelegte Suchaktion auf dem Tegernsee aus

Von: Gabi Werner

Zahlreiche Rettungskräfte der DLRG waren an der Suche am Donnerstagabend beteiligt. Die Aktion wurde aber ergebnislos abgebrochen - hier die Boote bei ihrer Rückkehr in Tegernsee. © Thomas Plettenberg

Zu einer groß angelegten Suchaktion kam es am Donnerstagabend am Tegernsee. Auslöser war ein herrenloses Surfbrett, das in der Nähe des Ufers trieb. Die Suche wurde noch am Abend ergebnislos abgebrochen.

St. Quirin - Ein Passant hatte am Donnerstag (16. Februar) gegen 18.20 Uhr Alarm geschlagen. Er hatte ein Surfbrett entdeckt, das nahe des Ufers in St. Quirin (Gemeinde Gmund) im Wasser trieb. Vom Besitzer weit und breit keine Spur. Da ein Unfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde nach Angaben der DLRG Gmund eine groß angelegte Suche gestartet.

Die Besatzungen von vier Booten rückten bei Dunkelheit aus, darunter war auch die Polizei Bad Wiessee mit ihrem Rettungsboot. „Der See wurde mit dem Sonar abgesucht“, berichtet Caroline Amann, Sprecherin der DLRG Gmund. Für den Fall, dass ein Sonarkontakt zustande gekommen wäre, hätte man auch Taucher ins Wasser geschickt, berichtet sie. So weit kam es aber nicht. Gegen 19.30 Uhr wurde die Suche ergebnislos eingestellt. Wie das Surfbrett ins Wasser gelangte, ist unklar. In jedem Fall sei es von dem Zeugen richtig gewesen, die Rettungskräfte zu alarmieren, betont Amann.

Im Einsatz waren neben den Kräften der DLRG Gmund (Einsatzleiter) und der DLRG Tegernsee auch die Feuerwehr Tegernsee, das Bayerische Rote Kreuz (BRK) und der Polizei-Hubschrauber Edelweiß 8.

