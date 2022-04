Hilfsangebote: Gmund will Ukraine-Flüchtlingen das Ankommen erleichtern

Von: Gabi Werner

Besondere Fürsorge verdienen die jüngsten Flüchtlinge aus der Ukraine (Symbolfoto). Die Gemeinde Gmund ist gerade dabei, Hilfsangebote zu schaffen. © Paul Zinken/dpa

56 Flüchtlinge sind bisher in Gmund gestrandet. Um die Situation zu stemmen, hat die Gemeinde ihren Helferkreis aktiviert und einen Treffpunkt geschaffen. Auch die Gmunder Tafel will helfen.

Gmund – Auch die Gemeinde Gmund ist bestrebt, den Kriegsflüchtlingen das Ankommen im Ort und die Integration zu erleichtern. 56 Geflüchtete aus der Ukraine sind mittlerweile in der nördlichsten Talgemeinde gemeldet – fast alle haben in privaten Unterkünften Zuflucht gefunden. Um die Menschen zu unterstützen, hat sich ein neuer Helferkreis gebildet. Auch ein Treffpunkt soll installiert werden.

Gmunder Pfarrsaal soll als Treffpunkt für die Flüchtlinge dienen

Bad Wiessee hat es mit dem Bürgerstüberl vorgemacht und einen Ort geschaffen, an dem sich die Neuankömmlinge aus der Ukraine treffen, austauschen und miteinander kochen können. Ein ähnliches Angebot soll es auch in Gmund geben. Die Kirche hat dafür den katholischen Pfarrsaal zur Verfügung gestellt. Uneingeschränkt nutzbar sei der für diesen Zweck zwar nicht, weil auch die Pfarrei den Raum weiterhin für ihre Angebote benötige, sagt Sophia Hollerauer, die im Rathaus zuständig ist für die Ukraine-Hilfe. Doch immerhin könnten dort zu bestimmten Zeiten die Flüchtlinge zusammenkommen. Der Pfarrsaal sei komplett ausgestattet, auch eine Küche sei vorhanden. „Wir werden jetzt schauen, was benötigt wird, um es vielleicht noch etwas gemütlicher zu machen“, sagt Hollerauer. Möglicherweise könnte im Pfarrsaal eine Spielecke für Kinder eingerichtet werden oder Ähnliches.

Bürger können Zeit mit Flüchtlingen verbringen oder Geld spenden

An Unterstützung aus der Bevölkerung mangelt es offenbar nicht. Das jüngste Treffen freiwilliger Helfer sei auf große Resonanz gestoßen, berichtet Hollerauer. Aus dem bereits bestehenden Helferkreis Asyl sei nun auch ein Helferkreis Ukraine hervorgegangen – „mit ganz vielen neuen Unterstützern“, wie die Rathaus-Mitarbeiterin sagt. Jeder Einzelne könne helfen, indem er Zeit mit den Geflüchteten verbringe, ihnen bei Behördengängen und dem Ausfüllen von Formularen helfe oder auch Geld spende, damit die Mittel gezielt für Flüchtlings-Projekte eingesetzt werden könnten. Die Gemeinde hat dazu ein Spendenkonto eingerichtet (Näheres im Internet auf www.gemeinde.gmund.de).

Immer mehr Flüchtlinge: Gmunder Tafel ist gut auf die neue Situation vorbereitet

Gut vorbereitet auf die neue Flüchtlings-Situation ist auch die Gmunder Tafel, die jeden Samstag von 14.30 bis 16 Uhr mit ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern Lebensmittel an Bürger mit geringem Einkommen verteilt. Zuletzt haben lediglich acht oder neun Flüchtlinge aus der Ukraine das Angebot angenommen und sind zur Lebensmittel-Ausgabe beim ehemaligen Waitzinger Hof (Wiesseer Straße 10) gekommen. „Wir hatten eigentlich mit mehr gerechnet“, erklärt Petrika Kolodziezyk von der Tafel.

Sollten weitere Menschen aus der Ukraine zur Tafel kommen, sei dies kein Problem, sagt sie. „Wir können gerne helfen.“ Es mangle weder an Mitarbeitern noch an Lebensmittel-Lieferanten. Die Tafel bezieht ihre Waren von den großen Supermärkten rund um den Tegernsee, aber auch von Bäckereien und Metzgereien. Immer wieder kämen für die Verteilung neue Helfer hinzu. „Wir sind da gut aufgestellt“, sagt Kolodziezyk.

