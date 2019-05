Hochwasser: Wie schlimm wird die Situation am Tegernsee?

„Vb-Tief“ heißt die Wetterlage, die für heftige Regenfälle sorgt. Laut Wasserwirtschaftsamt Rosenheim könnte am Tegernsee Meldestufe 2 bis 3 erreicht werden. Die Angst vor einem Hochwasser steigt.

Gmund – Noch bis Mittwoch, so die Prognosen, soll die sogenannte Vb-Wetterlage die Region beherrschen. Ein Mittelmeertief pumpt dabei warme Luftmassen über das Mittelmeer, reichert diese dort stark mit Feuchtigkeit an und drückt dann von Nordosten her gegen die Alpen. Die Folge ist intensiver Stauniederschlag.

Schon 2013 sorgte diese Vb-Wetterlage für heftige Regenfälle und verheerendes Hochwasser. „Wir haben derzeit so eine ähnliche Wetterlage“, erklärt Andreas Holderer vom Wasserwirtschaftsamt Rosenheim. „Und man hat festgestellt, dass bei diesem Wetter-Modell mit Hochwasser zu rechnen ist.“

Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes, so Holderer, liege bei 150 Millimetern in 24 Stunden „Das ist nicht ganz wenig.“ Auch die Schneeschmelze komme dazu. Das Landratsamt habe Feuerwehren und Rettungsdienste bereits in Hab-Acht-Stellung gebracht.

Laut Holderer werde wohl die Meldestufe 2 bis 3 am Tegernsee erreicht. Das hieße, dass Seeufer in Tegernsee, Rottach-Egern und Bad Wiessee über die Ufer treten.

Hochwassersituation am Tegernsee: In St. Quririn wird laufend der Pegelstand gemessen.

Konkret wurde an der Messstelle St. Quirin am Montag um 14 Uhr ein Pegelstand von 725,61 Meter über Normalnull (NN) gemessen. Ab 726,21 Meter über NN beginnt laut Hochwassernachrichtendienst Bayern die Überflutung der Uferpromenaden in Tegernsee, Rottach-Egern und Bad Wiessee, ab 726,46 (Meldestufe 2) die Überflutung der Uferwege in Gmund sowie ufernaher Häuser in Rottach-Egern und Bad Wiessee. Meldestufe 3 ist bei 726,76 erreicht.

„Wir werden wohl immer noch einen Meter unter dem Wasserstand von 2013 liegen“, prognostiziert Holderer. Am 3. Juni 2013 lag der Pegel des Tegernsees bei 727,52 Meter NN.

Lesen Sie hier: Rückblick auf das Hochwasser von 2013

+ Mit dem Ruderboot durch die Rottacher-Uferstraße: So sah es am 2. Juni 2013 aus. Foto: Archiv Thomas Gaulke Während Hausbesitzer in Ufernähe mit Sorge zum Himmel und auf den See blicken, kocht bei Andreas Scherzer, dem Vorsitzenden des nach dem Hochwasser von 2013 gegründeten Vereins „Rettet den Tegernsee“, schon die Wut hoch. Er hat sich mit dem Wiesseer Peter Kathan auf den Weg gemacht und das Schuhmacherwehr in der Mangfall bei Gmund inspiziert.„Warum werden dort die Bretter nicht umgelegt, damit mehr Wasser abfließen kann“, wundert sich Scherzer. Er unterstellt dem Betreiber, nur den Gewinn aus der Stromproduktion im Auge zu haben. „Sollte dies nicht passieren, dann wissen wir schon, wer im Schadensfall zur Rechenschaft gezogen werden könnte“, wettert Scherzer.

Hochwassersituation am Tegernsee: Welche Rolle spielt das Schuhmacherwehr?

Das Wehr gehört Florian Kohler, dem Inhaber der Büttenpapierfabrik. „Und der hat einen wasserrechtlichen Bescheid, in dem klar steht, wann das Brett umzulegen ist“, erklärt Andreas Holderer. „In dem Bescheid sei alles klar geregelt.“ Holderer versucht die Wogen zu glätten: „Den Tegernsee kann man im Übrigen nicht steuern. Der Abfluss ist so gut wie gar nicht zu beeinflussen.“

Auf Nachfrage lässt Florian Kohler Folgendes mitteilen: Zum einen liege noch kein Hochwasser vor. Zum anderen habe das Unternehmen bereits „pro-aktiv“ reagiert und den sogenannten „Freischuss“ am Wehr geöffnet, damit mehr Wasser abfließen kann.

Noch kann der Pegelstand des Sees nicht reguliert werden, aber vielleicht in Zukunft?Derzeit wird ein Konzept zur Regulierung entwickelt, der Einbau einer Druckleitung bei Gmund ist geplant.

Weitere aktuelle Berichte aus der Region lesen Sie hier.

gr