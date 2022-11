Hoher Besuch für Wolfgang Hiller

Zur Ehrung von Wolfgang Hiller (2.v.r.) fuhren (v.l.) Ilse Aigner, Josef Mederer und Elisabeth Janner persönlich nach Gmund. Foto: sg © sg

Die Verdienste von Wolfgang Hiller (87) um Natur- und Umweltschutz hat der Bezirk Oberbayern mit der Bezirksmedaille in Gold gewürdigt. Hiller bekam deshalb jetzt Besuch daheim.

Gmund - Weil der Gmunder nicht zur offiziellen Verleihung nach Kloster Seeon kommen konnte, klingelte Bezirkstagspräsident Josef Mederer jetzt persönlich an seiner Haustür, begleitet von Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und Bezirksrätin Elisabeth Janner (Grüne).

„Wir brauchen Menschen, die als Vorbilder gelten können und die sich außergewöhnlich stark im Ehrenamt engagieren“, betonte Mederer. Hiller, früher Lehrer für Biologie, Erdkunde und Chemie am Gymnasium Tegernsee, engagiert sich seit Jahrzehnten leidenschaftlich für den Schutz der Fauna und Flora am Tegernsee. Ganz besonders liegt ihm die Vogelwelt am Herz. Der Experte ist ganz offiziell der Vogelbeobachter für das Landesamt für Umwelt.

Zudem verantwortet er mit einem siebenköpfigen Team das „Monitoring für wandernde Wasservögel“ im Mangfallgebiet. Hiller ist es wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten und die Menschen für die Belange der Natur zu sensibilisieren. Er hat ein waches Auge auf seltene Arten, die es zu hüten gilt, aber auch auf einzelne wehrhafte Schwäne und Graugänse, die ihrer Exkremente wegen zur Plage wurden. Was dies angeht, hatte Hiller Positives zu berichten: Zuletzt wurde am Tegernsee keine Graugans mehr gesichtet.

jm