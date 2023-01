Hotelprojekt mit kreativen Köpfen

Von: Gerti Reichl

Gehören zu dem Team, das ein neues Projekt auf dem ehemaligen ComTeam-Gelände entwickelt: (v.l.) Moritz Meyn, Veronika Weiss, Tim Rowold, Martina Brandl und Florian Zibert. © Thomas Plettenberg

Was derzeit auf dem ehemaligen ComTeam-Areal an der Bundesstraße in Gmund entsteht, hat mit Hotel und Gastro zwar primär zu tun, aber nicht ausschließlich. Hier reift eine Idee, ein Projekt mit offenem Ausgang. Fragezeichen? Rufezeichen! Entsprechende schwarz-weiße Zettel am Zaun machen Passanten schon mal aufmerksam und neugierig.

Gmund – Vor wenigen Tagen war Möbel-Flohmarkt. Alles musste raus. Das ganze Mobiliar mitsamt seinem teils 40 Jahre altem Charme. Fichtenholz-Möbel, Sessel, Sofas, Stühle, ja sogar Design-Lampen im Bauhaus-Stil. „Wir waren ausverkauft“, sagt Florian Zibert (52) nach dem Ansturm von etwa 600 Leuten, die zum Schauen und Kaufen kamen. Darunter war auch Bad Wiessees Bürgermeister Robert Kühn, der gleich ganze Zimmereinrichtungen für Ukrainer-Unterkünfte mitnahm. Neun Vereine und Organisationen dürfen sich demnächst über 500-Euro-Spenden aus dem Verkaufserlös freuen. Das war von Anfang an der Plan.

Erst seit Jahresanfang hat Zibert die Schlüssel für die zwei Häuser, in denen 40 Jahre lang das Weiterbildungs- und Beratungsunternehmen ComTeam seinen Sitz mit einem Tagungshotel hatte.. Der 52-Jährige, der in Tegernsee zur Schule ging, ist ebenfalls Beratungsprofi, durch seine Agentur „Zibert & Friends“ entstand der Kontakt zu ComTeam und die Idee für was Neues auf dem etwa 20 000 Quadratmeter großen Areal mit Seeblick, das dem Freistaat Bayern gehört.

Weil „jeder so wichtig ist wie der andere“ holte Zibert zunächst seinen Freund, den Sternekoch und Münchner Szenelokalbetreiber Moritz Meyn (37) aus Warngau und weitere kreative Köpfe aus dem Tal ins Boot. Gut 1,2 Millionen Euro sollen hier mit der neu gegründeten „good places tegernsee GmbH“ investiert werden, teils mit eigener Finanzkraft, aber überwiegend durch Banken finanziert.

Wir sind ein Schmelztiegel für kreative Leute.

Vor allem in den nächsten Monaten bis zur geplanten Eröffnung im Mai, aber auch danach, ist Anpacken angesagt. Tim Rowold (51) aus Miesbach, eigentlich Diplom-Braumeister und IT-Spezialist, managt die Baustelle, Martina Brandl (29), Tourismus-Managerin aus Tegernsee, kurbelt die PR an, die Architektin Veronika Weiss, steuert ebenfalls Ideen und Knowhow für das Gmunder Projekt bei. Als „Schmelztiegel für kreative Leute“ bezeichnet Florian Zibert, den alle nur „Flocko“ nennen, den harten Kern der Firma, die hier etwas Außergewöhnliches schaffen möchte.

Neues Hotelprojekt in Gmund: Für jeden Geldbeutel soll die Übernachtung möglich sein

Vor allem das: ein Hotel mit 29 unterschiedlich großen und verschieden ausgestatteten Zimmern, verteilt auf zwei Häuser. „Für jeden Geldbeutel wird die Übernachtung möglich sein“, kündigt Zibert an, während er unserer Redaktion bei einem exklusiven Rundgang die verschiedenen Räume auf den drei Etagen zeigt. „Das hölzerne Treppengeländer bleibt“, stellt Zibert klar und streift mit der Hand über einen dicken Knauf. Generationen vor ihm haben das vermutlich schon gemacht, denn das Haus, das schon 1892 mit dem Namen „Lindenfycht“ gebaut wurde, hat eine bewegte Geschichte mit etlichen rühmlichen (zum Beispiel Kammersänger Alois Burgstaller) und unrühmlichen Namen (SS-Reichsführer Heinrich Himmler) hinter sich. Da und dort werden bereits Wände entfernt und Stuck beseitigt. Unter den dicken Teppichböden sollen alte Dielen- und Parkettböden zum Vorschein kommen und dem dann kreativ eingerichteten Haus einen angesagten Style geben. Gäste, die sich hier fürs Homeoffice einnisten, sind ebenso willkommen, wie Sportler, die für eine Nacht ein Bett brauchen.

Größere Umbauten und Durchbrüche nach draußen zum künftigen Biergarten mit Holzterrasse sind im Gastrobereich nötig – dem Reich von Sternekoch Moritz Meyn. Wie viel Zeit er hier künftig verbringen wird, ist noch offen. „Mindestens ein Fünftel“, witzelt er angesichts seiner vier Münchner Lokale. Auch hänge die Speisekarte noch stark von seinem Team ab. „Mein Mural wird sicher für einen Fußabdruck sorgen“, sagt der Warngauer und meint damit, dass er den Fokus auf vegetarisches und veganes, jedoch möglichst nachhaltiges und regionales Essen legen wird.

Der riesige Park mit altem Baumbestand bietet noch viel Platz für kreative Ideen – sei es für ein Yoga-Podest, ein Sauna-Häuschen, ein Gewächshaus für Kräuteranbau und Workshops, eine Backstube für Brot und Pizza oder eine Plattform für Theater und Konzerte. Zibert schwirrt ohnehin die Idee von einer Event- und Kunstlocation durch den Kopf. Wie genau sich das Areal ab Mai mit Leben füllt, wird sich aber noch entwickeln.

Hotelprojekt auf dem ehemaligen ComTeam-Areal: Name noch offen

Der Name für das Hotel ist allerdings noch offen. „Wir sind jetzt lange beisammen gesessen und haben 150 mögliche Namen besprochen“, sagt Zibert. „Ein kleines Team an Designern ist nun an der Reihe, um die Marke zu entwickeln.“

Noch Fragen?!

