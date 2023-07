Hühnerstallstreit: Womöglich den Falschen verklagt

Weil er einen mobilen Hühnerstall erst „freikaufen“ musste, klagt ein Landwirt aus der Nähe von Heilbronn vor dem Landgericht. © Archiv mzv

Der Zoff um mobile Hühnerställe geht weiter. Vor Gericht kam nun zur Sprache, dass der Kläger vielleicht den Falschen vor den Kadi gezerrt hat.

Gmund/München – Unter dem klangvollen Namen „Chicken Palace“ hat ein Unternehmer aus Gmund Hühnermobile verkauft und dafür eine Halle in Waakirchen angemietet. Als einer seiner Kunden das ihm versprochene Hühnermobil abholen will, setzt ihm der Vermieter der Halle die Pistole auf die Brust: Sollte er – als Käufer – die Schulden seines Mieters nicht bezahlen, gebe er das Hühnermobil nicht heraus. Der Käufer zahlt und verklagt den Verkäufer vor dem Münchner Landgericht auf Rückzahlung.

Über 50 000 Euro hatte der Landwirt schon bezahlt, dann wollte der Vermieter noch einmal 22 000 Euro

Anders als man meinen könnte, verkauft der Gmunder nicht mobile Hendlbratereien, sondern Hühnerställe auf Rädern. Über 50 000 Euro hat der Käufer, ein 60-jähriger Landwirt aus der Nähe von Heilbronn, nach eigenen Angaben für das Hühnermobil gezahlt. Der Gmunder habe ihm versprochen, dass er drei Monate nach Vertragsschluss im Januar 2020 den mobilen Stall abholen könne. Fünfmal sei er vertröstet worden, obwohl er den Kaufpreis bereits bezahlt habe, beschwert sich der Landwirt. 2022 sei der Hühnerstall dann endlich fertig gewesen. Als er ihn abholen will und der Vermieter von seinem Pfandrecht Gebrauch macht, habe er die Wahl gehabt: „Entweder das Hühnermobil oder die Hühner kommen ins Wohnzimmer“, sagt der Landwirt vor Gericht.

Die Kernfrage lautet nun: Gegen wen richtet sich der Anspruch des Landwirts

Dass der 60-Jährige einen Anspruch auf Rückerstattung der über 22000 Euro hat, die er für die Auslösung des Hühnermobils an den Vermieter bezahlt hat, scheint klar. Die Frage ist: Gegen wen richtet sich der Anspruch? Die Vorsitzende Richterin tendiert dazu, die Klage abzuweisen: Der Anspruch des Landwirts richte sich „nach vorläufiger Einschätzung“ nicht gegen den Beklagten, sondern gegen den Vermieter. Der Anwalt des beklagten Hühnermobil-Herstellers schließt sich dem an und fügt hinzu: Der Vermieter habe „Selbstjustiz am gesetzlichen Vermieterpfandrecht vorbei“ geübt. Dies sei Nötigung und „nicht akzeptabel“, schimpft er. Der Gmunder ergänzt: Der Vermieter habe eine „Pfändungsorgie“ gegen ihn veranstaltet. Dass er Mietschulden hatte, bestreitet er nicht.

Kläger und Beklagter zeigen Vergleichsbereitschaft

Gleichzeitig stellt sein Anwalt einen Vergleich mit dem Landwirt in Aussicht: Zu „70 bis 80 Prozent“ werde es demnächst zu einer Nachfinanzierung des Hühnermobil-Betriebs kommen. In dem Fall wäre denkbar, dass sein Mandant den Landwirt dabei unterstützt, sein Geld zurück zu bekommen. Weil auch der klagende Landwirt Vergleichsbereitschaft signalisiert, räumt die Richterin den Parteien eine Frist bis Ende Juli ein, um über das weitere Vorgehen zu verhandeln. Sollte ein Vergleich nicht zustande kommen, will das Gericht Mitte August eine Entscheidung verkünden.