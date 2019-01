Riesenschreck an Silvester: Adventsgesteck steht in Flammen

Aufmerksame Nachbarin setzt Notruf ab

von Gabi Werner

Riesenschreck an Silvester: In einer Doppelhaushälfte in Gmund ist ein Adventsgesteck in Brand geraten. Die beiden Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Glücklicherweise gab‘s eine aufmerksame Nachbarin.