Gmund: Geparkter Smart mutwillig beschädigt

Mit voller Absicht hat ein Unbekannter am Donnerstag den Smart fortwo einer Kreutherin (40) beschädigt. Die rechte Fahrzeugseite wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.

Gmund - Wie die Polizei berichtet, hat sich Folgendes zugetragen: Eine 40-jährige Frau aus Kreuth stellte ihren Smart fortwo am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in Gmund an der Wiesseer Straße, Ecke Parkplatz am See, ab. Als sie gegen 18.30 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, fand sie den Pkw in einem bedauernswerten Zustand vor: Ein unbekannter Täter hatte die Scheibenwischer nach oben geklappt, einen Ast auf die Windschutzscheibe gelegt und die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Wiessee bittet unter Telefon 08022/9878-0 um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall.

gab