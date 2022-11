Inthronisation in Gmund: Das sind die Prinzenpaare der Seegeister im Fasching 2022/2023

Von: Sebastian Grauvogl

Klatschmarsch zum Einzug: Die Gardetänzerinnen der Gmunder Seegeister erobern den Neureuthersaal, um die Inthronisation der Prinzenpaare einzuläuten. © THOMAS PLETTENBERG

Die Geheimniskrämerei ist vorbei. Ein Jahr lang mussten die Gmunder Seegeister Stillschweigen bewahren, jetzt konnten sie ihre Prinzenpaare endlich dem närrischen Hofstaat vorstellen.

Gmund – Der Hofmarschall machte es spannend. Als wären die drei Jahre coronabedingte Wartezeit seit der letzten Inthronisation nicht schon genug gewesen, ließ Sebastian Hermann auch in seiner Anmoderation der Prinzenpaare der Gmunder Seegeister noch nicht durchblicken, wer gleich durch das Spalier der Garden schreiten wird. Dann verließ der Zweite Vorsitzende des Vereins die Bühne. Als er sie wenige Augenblicke später wieder betrat, bot sich für die rund 200 Zuschauer im voll besetzen Saal eine Art närrisches Deja-vu.

Es war Hermann höchstpersönlich, der als Prinz Wacki der 1. die ersehnte Rückkehr des Faschings nach Gmund einläutete. „Er hat nur schnell sein Sakko gewechselt“, erzählt Seegeister-Präsident Florian Gradl. Wackis bessere Hälfte in der fünften Jahreszeit, Sabrina Schwinger als Sabrina die 1., wartete da schon im strahlend blauen Prinzessinnenkleid auf ihn. Getragen vom donnernden Applaus schwebte das Paar fast schon durch den Saal und ließ sich dann bei Tanzmusik vom Duo Kurti und Mani bis in die Nacht hinein feiern.

Mottogetreu verkleidet: die Zwergerlgarde im Après-Ski-Look beim Sturm der Seegeister auf das Rathaus. © Steffen Gerber

„Es war ein Schmankerl, ein Traum, der endlich wahr geworden ist“: So beschreibt Gradl die Gefühlslage der Seegeister, dass es nach der kurzfristigen, pandemiebedingten Absage ihrer schon komplett vorbereiteten Veranstaltung 2021 heuer endlich geklappt hat mit dem Faschingsauftakt. „Wir sind alle dermaßen heiß gewesen, dass es wieder losgeht“, schwärmt Gradl. Und dass die Zeit der Geheimhaltung vorbei ist. Denn sowohl das Motto „Après Ski“, als auch die beiden Prinzenpaare seien bereits im Vorjahr festgestanden, erklärt der Seegeister-Chef. Doch trotz der langen Zeit sei es gelungen, die Überraschung nicht vorschnell platzen zu lassen.

Das sind die beiden Prinzenpaare im bürgerlichen Leben

Umso gespannter lauschte das Publikum dann der Vorstellung der vier närrischen Würdenträger, die selbstverständlich alle in Gmund zuhause sind. „Prinz Wacki der 1., regierender Schlagerfreund, der die halben Liter reißt“, ist 39 Jahre alt und arbeitet als Haustechniker. „Prinzessin Sabrina die 1., fitteste Herrscherin aus dem bayerischen Kammerl, die mit den Hanteln spielt“, ist 27 Jahre alt und Versicherungskauffrau. Anders als ihr Prinz ist sie kein Seegeister-Eigengewächs, ja nicht mal ein Mitglied, berichtet Gradl schmunzelnd. Da sie aber quasi als Maskottchen ihre Schwester bei Gardeauftritten begleitet habe, habe man sie gefragt, ob sie nicht mal richtig mitmachen möchte. Die 27-Jährige, die sich in ihrer Freizeit gern im Fitnessstudio stählt, willigte ein. Ein dauerhafter Einstieg in den Gmunder Fasching, ist der Seegeister-Präsident überzeugt. „Uns verlässt man nicht mehr.“

Närrische Herrscher: (vorne v.l.) Bernadette Friesl und Quirin Bauer (Kinder- und Jugendprinzenpaar) sowie Sebastian Hermann und Sabrina Schwinger (Prinzenpaar) mit Bürgermeister Alfons Besel als Kapitän. © Steffen Gerber

Das hat auch das Kinder- und Jugendprinzenpaar nicht vor: „Prinzessin Berni die 1., Herrscherin der Lüfte“ heißt im richtigen Leben Bernadette Friesl und kommt aus Hausham. Die 14-Jährige besucht die Realschule Miesbach und mag Tanzen und Hackbrettspielen. Ihr „Gemahl“, „Prinz Quirin der 2., Herrscher über die flinken Füße“ wohnt in Warngau und geht ans Gymnasium Miesbach. Der 17-Jährige spielt gern Fußball, tanzt und geht Skifahren und Segeln. Der Ordnung halber, stellen die Seegeister klar, dass beide Prinzenpaare nur die Faschingsliebe teilen, im Privatleben aber nicht liiert sind.

Vorfreude auf viele Auftritte

Bis zum Faschingsfinale Ende Februar werden die närrischen Hoheiten aber eine Vielzahl an Auftritten gemeinsam absolvieren. „Im Januar geht’s so richtig los“, kündigt Gradl an. Trotz der dort meist noch strengeren Corona-Auflagen in den Seniorenheimen werde man auch dort versuchen, die Freude an der fünften Jahreszeit zu verbreiten.

Ihren wohl symbolträchtigsten Akt führten die Tollitäten bereits am Tag nach ihrer Inthronisation durch. Vor etlichen Zuschauern und bei bestem Wetter zogen sie begleitet von den Garden vom Oberstöger zum Gmunder Rathaus, um dort Bürgermeister Alfons Besel (friedlich) die Schlüssel zu entreißen. Das als Kapitän verkleidete Gemeindeoberhaupt überließ das Steuerrad seines Schiffs gern den närrischen Vertretern. Und die gelobten laut Gradl, es mit ihrem Après-Ski nicht allzu wild zu treiben. „Wir werden die Schatzkammern schonen“, verspricht der Präsident. Seegeister sind schließlich keine Piraten.

