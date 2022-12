Jede Menge Wolle gelassen: Benefiz-Haareschneiden für „Leser helfen Lesern“ voller Erfolg

Spendenaktion

Jede Menge Wolle ist beim Benefiz-Haareschneiden von Martina Ettstaller in Gmund angefallen. 45 spendenfreudige Kunden haben sich für den guten Zweck eine neue Frisur geholt.

Gmund/Landkreis – Die Zeit der Corona-Frisuren ist eigentlich seit dem Ende des letzten Lockdowns Geschichte. Dennoch hatten es Martina Ettstaller und ihre zwei Kolleginnen beim Benefiz-Haareschneiden im Sitzungssaal des Gmunder Rathauses durchaus mit der einen oder anderen Matte zu tun. Einer ihrer Kunden sei extra wegen ihrer Aktion seit Mai nicht mehr zum Friseur gegangen, erzählt Ettstaller. Den Haarhaufen auf dem Fußboden habe sie danach sogar fotografiert. „Es hat ausgeschaut, als hätten wir ein Schaf geschoren.“

1200 Euro für „Leser helfen Lesern“

Wie viel „Wolle“ insgesamt angefallen ist, hat die Gmunder Friseurmeisterin nicht aufs Gramm genau gezählt. Wohl aber, wie viele Spender sie und ihre Kolleginnen zwischen 10 und 18 Uhr auf dem Stuhl hatten: stolze 45. Auch der Erlös kann sich sehen lassen: 1653 Euro. 1200 Euro spendet Ettstaller an „Leser helfen Lesern“, den Rest an die Gmunder Tafel.

+ Präziser Seitenscheitel: Landrat Olaf von Löwis und Gila Karasu. © TP

Bereits zum 28. Mal hat das Benefiz-Haareschneiden stattgefunden. Eigentlich wäre heuer bereits Jubiläum gewesen, erklärt die Friseurmeisterin, doch wegen Corona habe man zwei Jahre aussetzen müssen. Dass es diesmal besonders spannend wurde, lag laut Ettstaller am Bandscheibenvorfall einer Kollegin. Doch ein spontaner Hilfeaufruf hatte Erfolg: Roswitha Leichmann, Saloninhaberin aus Bad Wiessee, sei trotz ihrer noch nicht lange zurückliegenden Schulter-Operation eingesprungen. Zusammen mit der bereits seit Beginn an bei der Aktion beteiligten Gila Karasu und Erika Handrick, die sich traditionell um alle Arbeiten abseits von Kamm und Schere kümmert, habe man das straffe Pensum erneut gut stemmen können. Großen Dank richtet Ettstaller auch noch an Gemeinde-Hausmeister Michi Link („unser Hausi-Mausi“), der den Sitzungssaal des Rathauses alle Jahre wieder quasi im Alleingang in einen professionellen Friseursalon umwandelt.

Bäcker bedankt sich mit Quarkbällchen

+ Sauber rasiert: Gmunds Bürgermeister Alfons Besel und Maria Ioana Taran. © THOMAS PLETTENBERG

Tradition hat hier aber auch, dass mangels Hahn und Becken kein Waschen möglich ist. Das wäre dem Spontanbesuch des benachbarten Meier Bäck fast zum Verhängnis geworden, erzählt Ettstaller. „Er hatte Gel im Haar.“ Doch nach ein paar Minuten auf der Rathaustoilette sei auch er bereit gewesen für Kamm und Schere – und habe sich nachher noch mit Quarkbällchen beim gesamten Team bedankt.

Und die Promis auf dem Stuhl? Landrat Olaf von Löwis und Gmunds Bürgermeister Alfons Besel hätten sich heuer die Haare extra lange wachsen lassen, berichtet Ettstaller. Um Landtagspräsidentin Ilse Aigner einen unfreiwilligen Kurzhaarschnitt zu ersparen, habe sie bei ihr zum Lockenstab gegriffen. Die neue Frisur habe Aigner dann gleich bei einem privaten Abendtermin ausführen können.

