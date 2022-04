Kajak-Fahrer kentert und stürzt in eiskalten Tegernsee - Wasserretter mit eindringlicher Warnung

Von: Gabi Werner

Der Rettungsdienst stand in Seeglas bereit und übernahm den Verunglückten am Ufer. © Max Kalup

Im eiskalten Wasser des Tegernsees landete am Ostersonntag ein Kajak-Fahrer. Er hatte großes Glück, dass die Retter der Gmunder Wasserwacht ganz in der Nähe waren.

Seeglas – Das hätte böse enden können: Ein Kajak-Fahrer, der am Ostersonntag (17. April) einen Ausflug auf dem Tegernsee unternahm, kenterte plötzlich auf Höhe Seeglas und stürzte ins eiskalte Wasser. Aus eigener Kraft schaffte es der Mann, der lediglich normale Straßenkleidung trug, nicht mehr zurück in sein Boot. Glücklicherweise war die Wasserwacht Gmund, die ihre Rettungswache in Seeglas hat, sofort zur Stelle und konnte eingreifen.

Wasserwacht Gmund nimmt stark unterkühlten Mann an Bord

Passanten hatten das Geschehen vom Ufer aus beobachtet und gegen 14 Uhr die Rettungskräfte alarmiert. Neben der Gmunder Wasserwacht eilten auch die DLRG-Ortsgruppen Gmund und Tegernsee zum Einsatzort. Laut der Gmunder DRLG-Sprecherin Caroline Amann nahmen die Kameraden der Wasserwacht den Verunglückten an Bord und übergaben ihn am Ufer dem Rettungsdienst. Der Mann war nach dem unfreiwilligen Bad im nur sechs bis acht Grad kalten See offenbar stark unterkühlt.

DLRG-Sprecherin warnt: Temperaturen des Sees nicht unterschätzen!

Amann nimmt den Vorfall zum Anlass, um Bootsfahrer und Stand-Up-Paddler ausdrücklich zu warnen. Der blaue Himmel und der Sonnenschein würden zwar zu einem Ausflug auf dem Tegernsee verlocken, das Wasser sei derzeit aber noch eisig kalt. Bei einem Sturz in die Fluten kühle man sehr schnell aus, weiß die DLRG-Sprecherin. „Das unterschätzen viele.“ Sie empfiehlt daher allen, die schon jetzt auf dem See unterwegs sind, dringend, einen Neoprenanzug oder zumindest eine Schwimmweste zu tragen. Das könne im Notfall Leben retten. In normaler Kleidung, so der Hinweise Amanns, könnten sich die meisten Menschen nur schwer für längere Zeit über Wasser halten.

gab