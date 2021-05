Katamaran kentert und löst Rettungseinsatz aus

Morgendlicher Föhnwind am Tegernsee lockt Wassersportler an.

Morgendlicher Föhnsturm am Tegernsee

Der morgendliche Föhnsturm lockte am Montag etliche Wassersportler auf den Tegernsee. Zwei Segler waren dem Wind nicht gewachsen.

Gmund - Im Nordbereich des Tegernsees blies am Montagmorgen ein mächtiger Föhnsturm, den Segler und Kite-Surfer für ein frühes, sportliches Vergnügen nutzten.

Nicht alle Sportler waren dem gewachsen: Gegen 8 Uhr kenterte ein Katamaran im Bereich der Kaltenbrunner Bucht. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall an Land und meldete ihn sofort der Wasserrettung.

Bei Eintreffen der DLRG Tegernsee und der Wasserschutzpolizei Bad Wiessee war der Katamaran bereits „durchgekentert“, wie es im Polizeibericht heißt. Die 17- und der 18-jährigen „Bruchpiloten“ aus Holzkirchen wurden dann schon von einem vorbeikommenden Motorboot des Yachtclubs unverletzt aufgenommen und gerettet.

Der Kat wurde durch Wasserretter der DLRG mit dem Motorboot zurück zum Yachtclub Bad Wiessee geschleppt. Die beiden völlig durchnässten Segler wurden durch das Polizeiboot zurück auf festen Untergrund gebracht.

