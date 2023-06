Kein Bikepark auf der grünen Wiese: Genehmigungsverfahren bei Freizeitanlage Oedberg eingestellt

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Auf dieser Wiese hätte der Bikepark entstehen sollen. Ohne Herausnahme aus dem Landschaftsschutz sind die Pläne dort für die Initiatoren umsetzbar. © Cs

Die Initiatoren des Bikeparks an der Freizeitanlage Oedberg geben ihre ursprünglichen Pläne auf. Nachdem der Umweltausschuss eine Herausnahme der Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet ablehnt, wird das Genehmigungsverfahren jetzt eingestellt.

Ostin – Ohne viel Federlesens wurden die Bemühungen um die Erweiterung der Freizeitanlage Oedberg, sprich um den Bikepark auf den Flurnummern 142, 145 und 146 auf Gmunder Flur beendet. Kurz, aber nicht unbedingt schmerzlos, stimmte der Gmunder Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend einmütig dafür, das Verfahren zur 4. Änderung des Flächennutzungsplans sowie zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 58 einzustellen. Schließlich haben der Betreiber und die Kommune insgesamt knapp 45 000 Euro an Planungskosten für das Projekt aufgewendet. Quasi für nichts hat die Gemeinde einen Anteil von 30 Prozent, also knapp 13 300 Euro, dafür aufgebracht.

Änderung des Flächennutzungsplans schon in November 2021 beschlossen

Bürgermeister Alfons Besel erinnerte dran, dass in dem geplanten Bebauungsplan Flächen für einen Parkplatz, Stellflächen für Camping sowie ein Sondergebiet für den Bikepark festgesetzt werden sollten. Die damit einhergehende Änderung des Flächennutzungsplans – mittlerweile Nummer vier – wurde bereits in der November-Sitzung 2021 beschlossen. Vergangenes Jahr dann wurde eine Frühzeitige Bürgerbeteiligung sowie eine Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Hier seien einige Einwendungen und Stellungnahmen eingegangen. „Doch bevor diese behandelt und abgewogen werden konnten, sollte erst das Verfahren zur Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet durchgeführt werden. Denn erst dann hätten zusätzliche Maßnahmen wie zum Beispiel Lärmschutzgutachten oder wasserrechtliche Gutachten beauftragt werden können“, stellte Besel fest.

Umweltausschuss lehnt Herausnahme aus Landschaftsschutzgebiet ab

Dazu kam es aber erst gar nicht. Im November 2022 wurde der Antrag auf Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet gestellt. Er wurde im März diesen Jahres im Umweltausschuss behandelt - und abgelehnt (wir berichteten). „Hauptsächlich wegen der Größe des Gebiets“, erklärte Besel knapp. Ohne die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet könnten die Verfahren in der geplanten Größe nicht weitergeführt werden.

„Nach Rücksprache mit den Betreibern möchten sie das Vorhaben nicht mehr auf den Flurnummern 145 und 146 weiterverfolgen“, sagte Besel, sichtlich enttäuscht. Er hätte den Bikepark zur aktiven Freizeitgestaltung der Gmunder Kinder und Jugendlichen sowie als Attraktion für Gäste und Ausflügler an der Stelle gerne gesehen, zumal im Laufe des Projekts noch andere Standorte, beispielsweise an der Kreuzstraße oder in unmittelbarer Nähe des Tegernseer Hofs im Gespräch waren.

Bike-Trail bei Sommerrodelbahn

Bedeutet dies das ultimative Aus für ein Projekt, das aus einer Elterninitiative hervorging, über dessen Machbarkeit man sich jahrelang intensiv Gedanken machte, für das bereits erhebliche Summen aufgewendet wurden und das es im dritten Anlauf immerhin zum Verfahrens-Status geschafft hat? Nach der Sitzung am Montag bleibt für die Jugendlichen der Gemeinde nur eine kleine Hoffnung: „Es ist eventuell geplant, eine Pumptrack und einen Bike-Trail im Bereich der Sommerrodelbahn vorzusehen“, hieß es im Gremium.