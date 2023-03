Kinderkrippe auf dem Dürnbacher Feld: Grüne fordern Planungsstopp

Von: Gerti Reichl

Teilen

Für einen Teil des Dürnbacher Felds wird ein Bebauungsplan erstellt. Hier soll eine neue Kinderkrippe entstehen. Die Grünen fordern nun einen Stopp dieser Planung. © Archiv Thomas Plettenberg

Der Beschluss, die neue Gmunder Kinderkrippe auf dem Dürnbacher Feld zu errichten, gehört für die Grünen noch einmal auf den Prüfstand. Zunächst solle der Krippen-Standort Bichlmairstraße überprüft werden.

Gmund – Der mit 12:6 Stimmen mehrheitlich gefasste Beschluss des Gmunder Gemeinderats, die Hälfte des vier Hektar großen Dürnbacher Felds an der Finsterwalder Straße zu entwickeln und darauf eine neue Kinderkrippe zu bauen, wird nicht nur in der Bevölkerung kontrovers diskutiert. Bei der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 28. März, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses wird das Thema wieder aufgerollt: Die Fraktion der Grünen stellt den Antrag, die Planungstätigkeit des beauftragten Büros für den Bebauungsplan „Dürnbacher Feld“ auszusetzen, bis klar ist, ob der Standort Bichlmairstraße nicht doch verwirklicht werden kann.

Kinderkrippe 2 an Bichlmairstraße für Grünen-Fraktion eine gute Alternative

Die Fraktion mit Laura Wagner, Andrea Schack und Michael Huber greift in dem Antrag die Gründe auf, warum die Erweiterung oder ein Neubau am bisherigen Krippen-Standort Bichlmairstraße verworfen worden war. Dabei sei am schwerwiegendsten gewesen, dass keine ausreichend großen Grundstücksflächen verfügbar seien. Für die Fraktion habe sich aber eine völlig neue Situation ergeben, nachdem Grundstücksbesitzerin Ruth Pauli-Pischetsrieder bei der Bürgerversammlung offen erklärt hatte, dass sie und ihre Familie offen seien für Verhandlungen, sie aber bisher nie angesprochen worden sei. „Gelingt eine Einigung, wäre es dort möglich, mit platzsparender und ressourcenschonender Bauweise die ,Kinderkrippe 2‘ zu verwirklichen“, lautet die Ansicht der Grünen-Fraktion.

Bichlmairstraße: Verkehrssituation kann nach Ansicht der Grünen entschärft werden

Punkt Nummer zwei: die Verkehrssituation in der Bichlmairstraße. Sie sei zwar nicht ideal, könne jedoch durch verschiedene Maßnahmen entschärft werden. Vorstellbar wäre unter anderem die Einführung einer Spielstraße im Umfeld des Piusheims, die Unterstützung von Fahrgemeinschaften oder gar die Einführung eines Kleinbusses, der von Eltern organisiert und von der Gemeinde finanziert werden könnte. Überhaupt müssten Attraktivität und Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger dort durch gezielte Maßnahmen erhöht werden.

Schließlich sind die Grünen der Meinung, dass auch an einem zentralen Standort wie der Bichlmairstraße die geforderte Kleinteiligkeit erreicht werden könne. Insgesamt, so heißt es in dem Antrag, sehe die Fraktion große Vorteile im Standort Bichlmairstraße, auch hinsichtlich von personellen Synergieeffekten.

Fraktion kann sich an bestimmte Beschlüsse nicht erinnern

Der Beschluss für einen umfassenden Bebauungsplan fußt für die Grünen auf Tatsachen, die im Gremium nie detailliert erörtert worden seien. Auch können sich Huber und seine Mitstreiterinnen nicht an einen Gemeinderatsbeschluss erinnern, der besagt, dass ein Teil des ebenfalls von der Gemeinde verfolgten Projekts „Wohnen im Alter“ nach Dürnbach verlegt werden oder dort gar ein „Sozialzentrum“ entstehen solle.

gr