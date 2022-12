Kirchen bleiben wegen hoher Energiekosten kalt: Warm einpacken für die Gottesdienste

Von: Gabi Werner

Pullover statt Hemd zieht Pfarrer Stephan Fischbacher unters Messgewand, wenn er derzeit Gottesdienste hält. Die Temperatur in den Kirchen seiner Pfarrverbände wurde spürbar abgesenkt. © Thomas Plettenberg

Wer an Weihnachten in die Kirche geht, sollte sich warm einpacken. In der Region Tegernsee wurde die Temperatur in manchen Gotteshäusern runtergeschraubt. Auch der Pfarrer hat seine Kleidung angepasst.

Tegernseer Tal/Waakirchen – Pfarrer Stephan Fischbacher trägt seit Neuestem nicht nur ein Hemd, sondern einen warmen Pullover unter seinem Messgewand. Auch dicke Socken und wärmende Einlagen in den Schuhen gehören nun zur Standard-Ausstattung, wenn der 41-Jährige in seinen Pfarrverbänden Gmund-Bad Wiessee und Waakirchen-Schaftlach Gottesdienst feiert. Fünf oder vielleicht sechs Grad – wärmer ist es in den Kirchen der beiden Pfarrverbände derzeit nicht. „Es gibt dazu eine Empfehlung des Erzbischöflichen Ordinariats, der wir sehr gerne folgen“, sagt Fischbacher.

Pfarrverband: „Können nur so gestiegenen Energiekosten entgegenwirken“

In seinem Pfarrbrief hatte der Pfarrverband Gmund-Bad Wiessee kürzlich darauf hingewiesen, dass die Kirchen nur noch auf höchstens fünf Grad aufgeheizt werden. „Nur so können wir den stark gestiegenen Energiekosten entgegenwirken“, hieß es da. Der Pfarrer bestätigt das. Es gehe darum, die Kosten so weit zu senken, „damit wir Geld übrig haben für andere Maßnahmen und unsere eigene Arbeit“.

Fischbacher hält Absenkung der Temperatur in den Kirchen für vertretbar

Dass die Temperatur in den Gotteshäusern um ein paar Grad abgesenkt wird, hält Fischbacher für eine vertretbare Maßnahme. „Es war ja auch schon vorher frisch in den Kirchen“, meint er. Zudem würden die Gottesdienstbesucher höchstens eine Stunde in dem Gebäude zubringen – da sei es doch wichtiger, dass genügend Energie zur Verfügung stehe, damit die Menschen ihre Wohnungen heizen können.

Teppich am Altar sorgt dafür, dass die Füße warm bleiben

„Es geht um ein Kostenbewusstsein“, betont Fischbacher. Die Kirche in Schaftlach beispielsweise werde elektronisch geheizt. Die Abschlagszahlungen dafür hätten sich zuletzt verfünffacht. St. Anton in Bad Wiessee oder die Waakirchner Pfarrkirche verfügen dagegen über Ölheizungen – hier sind die Preise ebenfalls eklatant gestiegen. Auch die Heizsysteme selbst sind unterschiedlich: In einigen Gotteshäusern gibt es eine Grundtemperierung fürs gesamte Bauwerk, andere werden laut Fischbacher über Heizstäbe unter den Kirchenbänken gezielt auf Temperatur gebracht. „Da hab’s ich am kältesten“, sagt Fischbacher – und greift zu praktischen Hilfsmitteln. Der Pfarrer legt sich schon mal einen Teppich an den Altar, damit er auf dem Steinboden keine kalten Füße bekommt.

Pfarrer registriert nur vereinzelt Beschwerden von fröstelnden Besuchern

Beschwerden von fröstelnden Gottesdienstbesuchern sind Fischbacher bisher nur vereinzelt zu Ohren gekommen. „Früher wurden die Kirchen ja gar nicht geheizt – daran können sich vor allem die Älteren noch gut erinnern“, sagt der Geistliche. Die fänden die niedrigeren Temperaturen in der Kirche daher halb so schlimm.

Wegen Kälte in der Kirche: keine frischen Blumen mehr

Übel nehmen die Maßnahme aber offenbar einige Pflanzen. Man könne die Kirchen derzeit nicht mit frischen Blumen schmücken, da die bei den kalten Temperaturen einfrieren würden, heißt es im Pfarrbrief. Zu den empfindlichen Gattungen gehört beispielsweise der Weihnachtsstern. Der überstehe die niedrigeren Temperaturen wohl eher nicht, bestätigt Fischbacher. „Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, man muss sich nicht auf das eine versteifen“, findet er.

Evangelische Kirchengemeinde verzichtet auf Gottesdienste in Schaftlach

Der Energiekrise Rechnung tragen will auch die evangelische Kirchengemeinde Gmund. Um Heizkosten zu sparen, verzichte man im Januar ganz darauf, in der Heilig-Geist-Kirche in Schaftlach Gottesdienste zu feiern. Stattdessen seien die Gläubigen herzlich eingeladen, die Gottesdienste in Gmund zu besuchen, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde.

„Wir wollen damit ein Zeichen setzen“, sagt Pfarrer Andreas Kopp-von Freymann auf Nachfrage. Zudem versuche man zu eruieren, wie viel sich auf diese Weise an Energiekosten einsparen lasse. An den Weihnachtstagen, so erklärt der Pfarrer, bleibe aber noch alles beim Alten: Gottesdienste werden auch in Schaftlach gefeiert – an Heiligabend um 16.30 Uhr allerdings nicht in, sondern auf dem Platz vor der Heilig-Geist-Kirche. Dies, so berichtet Kopp-von Freymann, sei ein Überbleibsel aus einer anderen Krise: Die Feier im Freien hatte man während Corona etabliert.

