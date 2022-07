Klare Aussage aus Gmund: „Zum TTT-Austritt wird es nicht kommen“

Von: Christina Jachert-Maier, Gerti Reichl

Die TTT vermarktet auch die Tourismusgemeinde Gmund. Der Gemeinderat machte jetzt deutlich, dass er hinter dem Verbund steht. © dpa/Angelika Warmuth

Mit seiner Forderung, aus dem Tourismusverbund TTT auszutreten, sorgt der Kreuther Gemeinderat Markus Wrba (FWG) für viel Wirbel. Vom Gmunder Bürgermeister kam jetzt im Gemeinderat eine klare Ansage.

Gmund – Eigentlich waren Christian Kausch, Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), und sein Marketingleiter Thomas Baumgartner zur Gmunder Gemeinderatssitzung gekommen, um nach langer Coronapause mal wieder über neueste Entwicklungen, Projekte und Strategien der Tourismusorganisation zu informieren. Was Kausch mit einer detaillierten Präsentation auch machte.

Gmunder Bürgermeister: Talgemeinden arbeiten hervorragend zusammen

Als sich die Räte dann zu Wort melden konnten, blieb eine Frage nicht aus: „Was ist, wenn Kreuth tatsächlich aussteigt? Was wäre dann mit unserem Budget? Würde der Kreuther Beitrag auf die anderen Talgemeinden übertragen?“ Bürgermeister Alfons Besel (FWG) war es, der auf diese Fragen von Martina Ettstaller (CSU) mit seiner Einschätzung antwortete: „Das wird nicht so sein.“ Die Talgemeinden würden hervorragend zusammenarbeiten. Es dürfe zwar Einzelstimmen geben, doch müssten sich Gemeinderäte – und hier zielte er auf Wrba ab – ihrer Verantwortung bewusst sein.

TTT als Hüterin der Marke Tegernsee

Die TTT sei die Hüterin der Marke Tegernsee. Diese Marke sei mit viel Emotionen, Geld, Zeit und Leidenschaft entwickelt worden. „Ich glaube nicht, dass wir es uns leisten können, diese Marke über Bord zu werfen“, warnte Besel und wies darauf hin, dass jede ausscheidende Gemeinde die Bandbreite an Marketing und Kommunikation dann selber leisten müsse, was wohl nicht auf derzeitigem Niveau zu schaffen sein dürfte. Daher traue er sich zu sagen: „So wird es nicht kommen.“

Der Tegernsee will nicht mehr um Tagesgäste werben

Zuvor hatte Kausch ausführlich Projekte und Strategien dargelegt. Dabei ging es unter anderem um die interne Umstrukturierung der TTT, um Veranstaltungen, das Thema Nachhaltigkeit, um die positive Entwicklung der TegernseeCard mit inzwischen über 250 Mitgliedsbetrieben und geplanten Gästefreifahrten in der Bayerischen Regiobahn bis Holzkirchen sowie vor allem um das große Thema Marketing. So wolle die TTT weiterhin einen klaren Fokus auf ihre langfristige Strategie richten, keine Tagesgäste mehr werben und den Fokus auf die Lenkung sowie Sensibilisierung innerhalb der Region richten.

Viel Geld fließt weiterhin ins Online-Marketing

Geografisch seien Marketingmaßnahmen auf die Kernmärkte Nordrhein-Westfalen und Hessen ausgelegt, so Kausch. Auch wolle man nachfrageschwächere Zeiten stärken und im September Werbekampagnen in Köln starten. Gerade optimiert werde das breite Thema Online-Marketing, dafür sei das Budget erhöht worden. Zwar wurden keine Zahlen genannt, doch weist der Geschäftsbericht 2022 ein Gesamtbudget von rund 5 Millionen Euro aus, 2,9 Millionen Euro fließen in den Bereich Marketing und Entwicklung. Dazu zählt auch die Entwicklung der „Alturos App“, die einen modernen Digital-Vertrieb und eine effektive Gästelenkung ermöglichen werde. In drei bis vier Jahren, so Kausch, solle sie verfügbar sein.

Gmunder Tourist-Info an Wochenenden nur eingeschränkt erreichbar

Die Coronazeit, so Kausch auf eine entsprechende Nachfrage von Martina Ettstaller, hätte dafür gesorgt, dass sich viele Gastgeber neu aufgestellt hätten, einige hätten aber auch ihre Betriebe geschlossen. Auch rechtfertigte der TTT-Chef die Zusammenlegung der Tourist-Infos. Dass Gmund an Wochenenden nur samstags von 9 bis 13 Uhr erreichbar ist, ansonsten über die Zentrale, bedauerte Franz Huber (CSU).

Applaus zeigt: Gmund steht hinter der TTT

Korbinian Kohler (CSU), selbst Hotelier und Mitglied des TTT-Beirats, warb und bat um Unterstützung für die TTT. „Das Tal lebt zu 70 Prozent vom Tourismus“, so Kohler, „das ist die Hauptschlagader. Wenn der Tourismus hustet, dann ist der Tegernsee schwer krank.“ Es sei richtig, Geld für die Entwicklung der App in die Hand zu nehmen und massiv ins Online-Marketing zu investieren. Die aktuelle Summe sei da noch geradezu „lächerlich und peinlich“. „Wenn wir uns zurücklehnen, ist das ein Spiel mit dem Feuer.“ Gmund, so zeigte der Applaus am Ende für den Auftritt Kauschs, steht hinter der TTT.

Das sagt der Kreuther Bürgermeister zur TTT-Diskussion

Eine Diskussion über die Forderung des Kreuther FWG-Gemeinderats Markus Wrba, die TTT zu verlassen, hatte Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) bei der jüngsten Sitzung nicht zugelassen. Inzwischen hat Bierschneider das Gespräch mit Wrba gesucht. Dieser habe, wie angekündigt, auch keinen offiziellen Antrag gestellt, berichtet Bierschneider. Der Gemeinderat werde das Thema dennoch diskutieren, sofern es sich um keine Einzelmeinung handle.

Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) hält nichts von einem Ausstieg seiner Gemeinde aus dem touristischen Tal-Verbund. © Archiv Thomas Plettenberg

Bierschneider selbst hält absolut nichts von dem Vorschlag, sich aus der Tourismusgemeinschaft im Tegernseer Tal zu verabschieden. Eine Abspaltung würde ihm zufolge auch von den Gastgebern am Ort sicher nicht unterstützt. „Die würden nicht mehr vermarktet und wären auch bei der Gästekarte und der TegernseeCard nicht mehr dabei“, gibt Bierschneider zu bedenken. Der Löwenanteil der Abgabe, die Kreuth an die TTT zu leisten habe, resultiere auch aus dem Betrieb der wichtigen Tourist-Info vor Ort, erklärt Bierschneider. Würde die Gemeinde den Tourismusbereich selbst in die Hand nehmen, wäre dies viel teurer. „Wir müssten eine Vollzeitstelle schaffen und mehrere Experten beschäftigen.“

Bierschneider: Tourismusverbund macht „absolut Sinn“

Das Argument von Wrba, die TTT präsentiere das Bergsteigerdorf Kreuth nicht ausreichend, trifft nach Ansicht Bierschneiders nicht zu. Die Bergsteigerdorf-Zeitung „Gipfelglück“ zum Beispiel sei ein reines TTT-Produkt. Kein Gedanke an Ausstieg also, aber im Auge haben müsse die Gemeinde das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Arbeit der TTT immer, räumt Bierschneider ein. Die von Kreuth zu zahlende Umlage sei nun auch leicht von 563.000 Euro (2021) auf 558.000 Euro (2022) gesunken. Insgesamt mache die Struktur aber auch für die Gemeinde Kreuth „absolut Sinn“.

