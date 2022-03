Klare Worte zum „Kahlhieb“

Von: Gerti Reichl

Teilen

Abgeholzter Wald am Dr. Kober-Weg: Der Ruf nach Konsequenzen wird laut. © TP

Die Abholzung am Dr. Kober-Weg in Gmund sorgt weiter für Unmut. Drohen Konsequenzen. Die forstbehörde findet jetzt klare Worte.

Gmund - Nicht nur zur Bürgerversammlung wurde Rathauschef Alfons Besel mit Anfragen konfrontiert, auch bei der Sitzung des Bauausschusses war die Aktion Thema. Er finde es nicht in Ordnung, dass dieser Kahlschlag da vorgenommen wurde, kritisierte Franz von Preysing (CSU) die Aktion.

Auch könne es nicht sein, dass sich das Forstamt damit begnüge, dass sich der Wald durch natürlichen Anflug wieder von selbst entwickle. „Das kann doch kein Vorbild sein, dass man Bäume rigoros wegschneiden kann“, moniert Preysing.

Nicht nur in der Sitzung war der Wald Thema. Auch bei Angela Brogsitter-Finck, der Vorsitzenden der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT), steht das Telefon nicht still. „Jupp Brenner ist brutal vorgegangen“, wettert Brogsitter-Finck, die ihrerseits bereits etliche Anfragen an Behörden verschickt hat, aber noch auf Antwort wartet. „Bisher habe ich den Eindruck, dass da einer dem anderen den Ball zuspielt.“ Die Bürger seien einfach fassungslos, dass dieser Kahlschlag keinerlei Konsequenzen nach sich ziehen wird, so die SGT-Chefin.

Nach der Abholzaktion in Gmund: Abteilungsleiter am AELF hat diese Einschätzung

Drohen vielleicht doch Konsequenzen? Das Landratsamt Miesbach mit seiner unteren Naturschutzbehörde verweist auf die Forstverwaltung, die beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen ansässig ist. Auf Nachfrage unserer Zeitung äußert sich dort Stefan Kramer, Abteilungsleiter Forst. Er stellt klar, dass ursprünglich eine „maßvolle Entnahme von Bäumen, die eine Gefahr darstellen“ abgesprochen worden sei. Tatsächlich sei es zu einem „Kahlhieb“ gekommen. Die Konsequenzen? Laut Waldrecht habe der Besitzer nun drei Jahre Zeit, sich darum zu kümmern, dass wieder Wald nachwächst, „sei es mit Anflug oder mit Aufforstung“. Kramer verweist auch auf das Naturschutzrecht und Paragraf 4 der Landschaftsschutzgebiets-Verordnung, wo es heißt, dass Kahlschläge nur mit Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde zulässig seien und bei Zuwiderhandlung (Paragraf 7) eine Bestrafung erfolgen könne. „Hier könnte man ansetzen, denn eine Genehmigung wurde nicht erteilt“, sagt Kramer. Er empfiehlt zudem, das Waldstück mit einer Veränderungssperre als geschützten Landschaftsbestandteil zu sichern.

Wer muss nun handeln? „Wir ziehen uns nicht raus und werden ein Auge drauf haben“, verspricht der Abteilungsleiter am AELF. Wie sich das Landratsamt verhält, muss sich noch zeigen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Tegernsee-Newsletter.

Lesen Sie auch Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz Russland verkündet einen Kurswechsel bei Kriegs-Verhandlungen mit der Ukraine. Die USA warnen vor dem russischem Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Der News-Ticker. Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz

gr