Kreis-Genossen sind startklar für Landtagswahlkampf

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Mit Zuversicht ins neue Jahr: (v.l.) Bad Wiessees Bürgermeister Robert Kühn, Landesvorsitzende Ronja Endres und Landtagsdirektkandidat Bruno Peetroons. © max kalup

Im Neureuthersaal in Gmund schwören Direktkandidat Peetroons und Landes-Chefin Endres die Kreis-SPD auf die Wahl im Herbst ein.

Gmund – Mehr als 100 SPD-Mitglieder aus allen Ortsverbänden im Landkreis erlebten am Samstag beim obligatorischen Jahresempfang den Start ins Landtagswahljahr. Direktkandidat Bruno Peetroons aus Holzkirchen und die Landesvorsitzende Ronja Endres gaben sich kämpferisch und sparten nicht mit Kritik an CSU und Söder.

Termin so gut besucht wie schon lange nicht mehr

Wiessees SPD-Bürgermeister Robert Kühn strahlte im Gmunder Neureuthersaal angesichts der über 100 Genossinnen und Genossen über das ganze Gesicht: „So viele waren wir schon lange nicht mehr.“ Der Bad Wiesseer sprach davon, dass die SPD „als starke politische Kraft im Landkreis vorwärtsgewandte Politik“ mache und nordete die Anwesenden so auf den anstehenden Wahlkampf ein. Zum Jahresauftakt des Kreisverbands konnte er nicht nur Mitglieder aus den eigenen Reihen begrüßen, sondern als „Zeichen der Solidarität über die Landkreisgrenzen hinaus“ auch SPDler aus anderen Unterbezirken. Vor allen aber die Landesvorsitzende Ronja Endres, die man am Ende ihrer Motivationsrede mit stehendem Applaus und dem Singen der Internationalen verabschieden sollte.

Landtagskandidat Peetroons: „Die CSU macht Politik, um sich selbst zu bereichern und sich selbst voranzubringen.“

Doch bevor sie das Wort ergriff, brachte sich der 22-jährige Miesbacher SPD-Landtagskandidat Bruno Peetroons in Stellung für den Wahlkampf. Er wetterte mit Blick auf einen Brandbrief des Krankenhaus-Personalrats von 1990 bezüglich der steigenden Immobilienpreise im Landkreis, dass sich die CSU die originären SPD-Themen zu eigen mache, dabei aber 30, 40 Jahre hinterherhinke. Er monierte zudem eine verschlafenen Energiepolitik der Regierungspartei. Mit Blick auf diverse Affären während der Corona-Krise zürnte er: „Die CSU macht Politik, um sich selbst zu bereichern und sich selbst voranzubringen, und nicht für die Menschen.“ Die SPD indes setze sich für die Gemeinden ein. „Wir haben Ideen, wir bringen Inhalte. Es sind wir, die Bayern voranbringen.“ Der Wahlkampf sei eine Teamaufgabe, die Veranstaltung im Neureuthersaal ein guter Anfang.

Landes-Chefin: „Deutschland wird gestärkt durch diese Krise kommen.“

Auch Ronja Endres zeigte sich bereit: „Endlich ist 2023, endlich ist Landtagswahl.“ Den durch Krieg, Klima-, Energie- und Artenvielfalts-Krise sowie das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzland ganz „furchtbaren Start“ ins Jahr 2023 nicht außer Acht lassend, listete sie – begleitet von Applaus – die Errungenschaften der Bundesregierung unter der Kanzlerschaft von Olaf Scholz auf: Mindestlohn, Rentensicherung, Wohngeld, die Kindergrundsicherung, BAföG, das neue Aufenthaltsrecht sowie die 200 Milliarden Euro, um die Energiepreise zu stützen. Sie versprach: „Deutschland wird gestärkt durch diese Krise kommen.“

„Unser schönes und reiches Bayern“, das einen Überschuss erwirtschafte, nahm Endres in Sachen Sozialprogramme sowie beim Wohnungsbau in die Pflicht: „Bayern kann und muss sich das leisten.“ Beim Thema Wohnungsnot hielt Endres nicht mit Kritik an BayernHeim, Söder („schlechteste Wohnungsbroker“) und Bauminister Christian Bernreiter zurück. Gesundheitsminister Klaus Holetschek betitelte sie als „Krankheitsminister“, der dafür verantwortlich sei, dass die „Pflege in Bayern selbst zum Pflegefall“ geworden sei. Sie mahnte darüber hinaus, dass internationale Unternehmen nicht länger in Bayern investieren wollten, da der Freistaat wie kein anderes Land von russischem Gas abhängig und daher seine Energieversorgung nicht gesichert sei. Eine SPD-Landesregierung werde auch in Richtung Investoren ein Zeichen setzen. Immer wieder betonte Endres die „Lust auf Zukunft“, die man innerhalb der SPD verspüre, und die „soziale Politik für dich“, die man in Bayern machen wolle. „Die Menschen, die diesen Reichtum Bayerns erarbeitet haben, sollen auch etwas davon haben.“