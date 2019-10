Zum 80sten von Tano Milazzo: Rottacher Künstlerfamilie stellt gemeinsam aus

Der Rottacher Künstler Tano Milazzo wird am Montag 80. Mit einer Familienausstellung erfüllen ihm seine Frau und seine Kinder einen Geburtstagswunsch. Eine eindrucksvolle Schau im Gmunder Jagerhaus.

Gmund–Naheliegend wäre es ja gewesen, jedem Mitglied der Familie Milazzo einen der Ausstellungsräume im Gmunder Jagerhaus zuzuordnen und den großen Kopfraum, in dem sich rund 70 Gäste zur Vernissage eingefunden hatten, zu teilen. Doch so einfach hat es sich die Familie, in der sich die Eltern und zwei der vier Kinder mit Kunst beschäftigen, nicht gemacht.

Die vier Künstler haben vielmehr dem innerfamiliären, dynamischen Kunstdiskurs Rechnung getragen und dem Umstand, dass in einer solchen Konstellation auch die Werke miteinander kommunizieren oder sich sogar bedingen. Waltraud, Tano, Riccardo und Pina haben sich die Ausstellung „Milazzo-Art viererlei vierfach vierfältig“ quasi selbst entwickeln lassen.

Angefangen haben sie in Raum 1 mit einem Thema, das die gesamte Familie in jüngster Zeit beschäftigt und umgetrieben hat: die Krebserkrankung von Mutter Waltraud und damit das Werden und Vergehen des Lebens. „Eines ergab sich aus dem anderen“, sagt Waltraud Milazzo und weist auf ihre Steinzeug-Plastik „Der Krebs“, ein Selbstporträt ohne Haare mit einem übermächtig farbstarken Krebs.

Daneben finden sich Tuschzeichnungen von Riccardo aus der Serie „Crazy Head“, die unter anderem einen absonderlichen, tentakelig wuchernden Kopf zeigt. Als hoffnungsvoller Gegenpol dienen einige aufgeschlagene Seiten von Pinas Skizzenbüchern mit luftigen Aquarellen aus der Münchner Heimat.

Pina ist Mitglied bei den „Urban Sketchers“, einer offenen Künstlergruppe, die sich regelmäßig zum Zeichnen trifft – nicht nur in München, sondern weltweit. Ganz klar, dass sich dann in Raum 1 die Objekte „Schifferl versenken“ und „Blick aufs Mittelmeer“, die sich mit den Flüchtlings-Schicksalen auseinandersetzen, finden. Das Thema „Sterben und Vergänglichkeit“ setzt sich im „Grauen Raum“ noch fort: Hier geht es auch ums Altern. Zu sehen sind unter anderem Pinas Friedhofs-Aquarelle.

Die Werke der Milazzos spülen die Ausstellungsbesucher von Raum zu Raum, wobei jedes Objekt mit jedem zu korrespondieren scheint: die bunten erdigen Mosaikkugeln von Tano in Raum 4 mit den Steinzeug-Früchten, Gemüsen und Fischen von Waltraud in Raum 3 und den lebensbejahenden, bunten Ciclée-Drucken Pinas vom Olympiapark, von Schloss Nymphenburg und dem Siegestor in Raum 5. Sie hängen gegenüber von Riccardos neuester Serie „Back to Black“, in der sich unendlich viele feine Striche (Pigmenttusche) zu schier organisch wirkenden Struktur-Flächen zusammenfügen.

„Meine Bilder sind wie Kinder, die anfangen zu leben“, sagt Riccardo. Sie sind inspiriert von Musik. Und die wiederum erzeugt der Zeichner und Musiker recht bluesig auf einsaitigen Instrumenten, sogenannten „Diddley Bows“, die er aus ausrangierten Gegenständen fertigt. „Sie referieren auf die Geschichte der Sklaven, die trotz Armut und Hindernissen einen Weg gesucht und gefunden haben, um sich und ihre Kreativität auszudrücken“, erklärt Riccardo. So ist es auch in der Familie Milazzo, in der jedes Familienmitglied seine Ausdrucksform findet, sich aber auch die Kunst selbst im gegenseitigen Einfluss materialisiert.

Geöffnet hat die Ausstellung der Milazzos noch bis 3. November täglich von 14 bis 18 Uhr.

ak