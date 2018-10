Kurios: 20-Jähriger fährt kiffend zur Polizei - und wird von Streife erwischt

Da dürften die Beamten nicht schlecht geschaut haben: In Gmund hat eine Zivilstreife einen 20-Jährigen kiffend am Steuer seines Autos erwischt. Er war auf dem Weg zur Polizei.

Gmund - Einen kiffenden Fahrer hat eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Bad Wiessee am Montag gegen 15 Uhr in Gmund aus dem Verkehr gezogen. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, hatte der 20-Jährige während der Fahrt in dem Kleintransporter einen Joint geraucht. Doch damit nicht genug: Er war laut Polizei auf dem Weg zur Wache in Bad Wiessee, da er dort einen Termin in anderer Sache hatte.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinfluss.

fp



