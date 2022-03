Gmund schließt sich Stellungnahme des Gemeindetags an

Von: Gerti Reichl

Dieses Grundstück nördlich der Hirschbergstraße gilt als „klimarelevante Freifläche“, die künftig nicht bebaut werden soll. © Thomas Plettenberg

2023 soll das Landesentwicklungsprogramm (LEP) verabschiedet werden. Es gilt als wichtiges Planungsinstrument für Bayern und wird alle zehn bis 15 Jahre erneuert. Die Neuauflage des LEP soll den ländlichen Raum stärken und Verdichtungsräume entlasten.

Gmund - Weil auch die Gemeinde Gmund an der „Fortschreibung“ beteiligt wird, mussten sich die Gemeinderäte im Vorfeld der jüngsten Sitzung durch allerlei Unterlagen wälzen, ehe folgende Entscheidung anstand: Soll Gmund dem vom Ministerium verfassten Entwurf folgen oder sich der Stellungnahme des Bayerischen Gemeindetags anschließen?

Der Gemeindetag nämlich befürchtet das Gegenteil, nämlich einen weitestgehenden Entwicklungsstopp für zahlreiche Grundzentren, Gemeinden und deren Ortsteile, eine weitere „Belastung und Überhitzung“ der Verdichtungsräume und eine „Bau-Entschleunigung“ durch immer weitergehende Anforderungen zur Begutachtung im Planungsprozess. Durch zusätzliche Gutachten und Nachweise, die künftig erbracht werden müssen, seien die kommunale Planungssicherheit und das kommunale Selbstverwaltungsrecht in Gefahr.

Anfang März folgte die Retourkutsche aus dem Ministerium: Die vorgesehenen Änderungen im LEP hätten vielmehr positive Auswirkungen auf den ländlichen Raum, seine Städte und Gemeinden, heißt es in einem entsprechenden Schreiben.

Grundsätzlich steht unumstritten fest: Gmund bildet mit allen Talgemeinden ein sogenanntes Mittelzentrum. Die gesamte Gemeinde zählt zum „Allgemeinen ländlichen Raum“ und ist weder als Verdichtungsraum noch als ländlicher Raum mit Verdichtungsansatz oder dünn besiedelter Raum dargestellt.

Bürgermeister Alfons Besel (FWG) fasste zusammen, um welche Bereiche es bei der Fortschreibung im Wesentlichem geht: um Mobilität, Klimawandel und gleichwertige Lebensverhältnisse. Allerdings sieht er Konfliktpunkte, weil der LEP etwa festschreibt, dass im Innenbereich zu bauen und der Außenbereich zu schonen ist. Die Folge sei eine immer kompliziertere Bauleitplanung und immer mehr Bürokratie. „Wir werden die Auswirkungen bei den nächsten Planungen spüren“, sagte Besel. Er empfahl daher, sich der kritischen Stellungnahme des Gemeindetags anzuschließen.

Um den Gemeinderäten die Arbeit und den Durchblick zu erleichtern, hatte die Verwaltung Anmerkungen aus Sicht der Gemeinde vorbereitet. Etwa zum Klimawandel: So sollen „klimarelevante Freiflächen wie Grün- und Wasserflächen auch im Innenbereich von Siedlungsflächen zur Verbesserung der thermischen und lufthygienischen Belastungssituation neu angelegt, erhalten und entwickelt und von Versiegelung freigehalten werden“. Ein konkretes Beispiel ist das Grundstück nördlich der Hirschbergstraße bis zum Kniegl-Anwesen. Es sollte aus Gründen des Klimaschutzes nicht bebaut werden.

Anmerkungen macht die Gemeinde unter anderem auch zum Thema Telekommunikation („Die Errichtung von Mobilfunkantennen ist in ausreichender Anzahl an dafür geeigneten Standorten bei Bedarf zu ermöglichen“), zur geforderten Innenentwicklung, zur Energieversorgung („Freiflächen-Photovoltaikanlagen in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten“) oder zur Wasserversorgung („Gewährleistung mehrerer unabhängiger Trinkwassergewinnungen“).

Die Meinungen gingen auseinander: „Der Gemeindetag schießt übers Ziel hinaus“, meinte Michael Huber (Grüne), der wie seine Fraktionskollegin Laura Wagner den LEP-Entwurf für gut befand. Auch deshalb, weil er eine engere Zusammenarbeit der Gemeinden vorsieht. Dritte Bürgermeisterin Christine Zierer (FWG) stand hinter dem Gemeindetag und seiner Kritik: „Mit der Fortschreibung wird der Bürokratismus immer mehr. Wir bewegen uns ohnehin schon im Schneckentempo.“ Für sie sei es wichtig, auch die Möglichkeit für Bauland-Ausweisungen im Außenbereich zu haben, „denn auch die nächste Generation muss hier leben können“. Fraktionskollege Georg Rabl sah die kommunale Selbstverwaltung in Gefahr, sollten immer mehr Gutachten und Beweise nötig sein. „Der vorgelegte Entwurf bedeutet eine Zeitenwende und einen Einstieg in die Zentralverwaltung.“ Er sah gar die Arbeit des Gemeinderats künftig als „obsolet“ an.

Mit 16:5 Stimmen war das Gremium dann dafür, sich der Stellungnahme des Gemeindetags anzuschließen. Ein wichtiger Satz steht aber im Beschluss: „Die Änderung des LEP darf nicht dazu führen, dass durch strikte Festlegungen die kommunale Planungshoheit und das kommunale Selbstverwaltungsrecht eingeschränkt wird.“

