Landschaftspflegeverband: Fördermittel für Neupflanzungen in Aussicht - Positives Jahresfazit

Von: Jonas Napiletzki

Gewählte Spitze: der Vorstand des LPV mit (v.l.) Olaf von Löwis, Hans Kirchberger, Georg Kittenrainer, Josef Bichler, Henning Fromm, Bernhard Schäfer, Karl Einwanger und Manfred Burger. Nicht im Bild: Marinus Eisenkolb. © lp V

Der Landschaftspflegeverband (LPV) Miesbach erhält heuer Fördermittel für Neupflanzungen von Streuobstwiesen. Auch das Fazit fürs vergangene Jahr fiel positiv aus.

Landkreis – Der Landschaftspflegeverband (LPV) Miesbach hat die ersten fünf Jahre nach seiner Gründung erfolgreich hinter sich gebracht. In der jüngsten Versammlung thematisierten die Mitglieder das Erreichte, wählten einen neuen Vorstand und planten die nächste Hälfte der Dekade. Darin erwarten den Verband „spannende Projekte und Aufgaben“, wobei für ein Vorhaben bereits Fördermittel des Freistaats in Aussicht stehen, teilt der Verband mit.

Wie berichtet, hatte sich der LPV im Vorjahr um eine Teilnahme am Projekt „KliMoWert“ mit der Hochschule Weihenstephan-Triersdorf beworben, um die stoffliche Verwertung von Streu zu erforschen. „Das kann leider nicht umgesetzt werden. Wir haben den Förderzuschlag nicht erhalten“, erklärt Verbandsgeschäftsführer Mathias Fischer. Stattdessen will der LPV Streuobstbestände im Landkreis anlegen und pflegen. „Bis 2027 werden wir Flächeneigentümer rund um das Thema Streuobst beraten und Fördermittel für die Neupflanzung von Hochstämmen erhalten.“ Auch der Pflegeschnitt an ökologisch erhaltenswerten Altbäumen könne über den LPV umgesetzt werden. „Interessierte können sich bei uns melden.“

Kernaufgaben bleiben

Abseits dessen bleiben die Kernaufgaben des LPV erhalten: Der Verband kümmert sich um den Erhalt und die Entwicklung der artenreichen Kulturlandschaft und um das Landschaftsbild im Landkreis, heißt es im Jahresbericht 2022. Unter anderem gehören dazu in der klassischen Landschaftspflege etwa Flächen in Naherholungsgebieten wie die Streuobstwiesen am Taubenberg, am Seehamer See oder im Mariensteiner Moor.

Oft könnten solche Flächen durch die Landwirtschaft nicht mehr wirtschaftlich gepflegt werden und würden zuwachsen – mit Folgen für die Artenvielfalt und das Landschaftsbild. Hier springt der LPV mit der Mahd, Entbuschung oder bei der Unterstützung von Almbauern ein, führt Amphibienschutzmaßnahmen durch oder pflanzt genannte Streuobstwiesen.

144 Maßnahmen durchgeführt

Im vergangenen Jahr, so die Bilanz, führte der Verband 144 Maßnahmen auf 91 Hektar durch, zu deren Finanzierung unter anderem 23 Förderanträge gestellt wurden. „233 000 Euro wurden an Landwirte und Firmen aus der Region ausgezahlt.“ Das Gros entfiel auf die klassische Landschaftspflege, 16 000 Euro flossen in Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen im Auftrag von Kommunen, Verbänden und Behörden. 71 Prozent der Gesamtsumme wurde aus Fördergeldern finanziert. Den Grundstock bilden die Mitgliedsbeiträge der Kommunen, Verbände und Privatpersonen – knapp 87 000 Euro.

„Ein besonderes Highlight war auch das Treffen mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner“, berichtet Fischer. Die Abgeordnete des Stimmkreises Miesbach habe sich bei einer Vorstellung der bayerischen Landschaftspflegeverbände im Maximilianeum über die Maßnahmen und Projekte des LPV informiert und Anerkennung für die Arbeit gezeigt.

Neuwahlen

Als Vertreter der Politik sind Landrat Olaf von Löwis, Bayrischzells Bürgermeister Georg Kittenrainer und – neu – Valleys Bürgermeister Bernhard Schäfer im Vorstand. Als Vertreter der Landwirtschaft wurden Josef Bichler, Hans Kirchberger und Marinus Eisenkolb wiedergewählt. Henning Fromm, Manfred Burger und Karl Einwanger wurden als Naturschutz-Vertreter im Amt bestätigt. Vorsitzender ist nun Bichler. Sein Vorgänger Kittenrainer teilt sich mit Fromm den Vize-Posten. nap

