Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee: Signale der Freiheit in die Welt ausgesandt

Zwei Tage lang stand das Tegernseer Tal mit dem Ludwig-Erhard-Gipfel im Zeichen der großen Politik. Vor offenen Mikros und dem eindrucksvollen Tegernsee-Panorama redeten die Teilnehmer Tacheles.

Kaltenbrunn – Wenngleich die Beteiligung aus der Region nicht übermäßig erscheint, so bedeutet der Ludwig-Erhard-Gipfel doch eine erhebliche Wertschöpfung für das Tegernseer Tal. Rund 3000 Übernachtungen wurden laut Veranstalterin Christiane Goetz-Weimer durch die Veranstaltung generiert – ganz zu schweigen von dem Werbeeffekt, wenn bekannte Politiker, Manager und Wissenschaftler bei strahlendem Sonnenschein vor dem Seepanorama Kaltenbrunns zum Interview gebeten werden.

Söder überrascht mit Aussage zur Kanzler-Kandidatur

Da machte es kaum etwas aus, dass Ministerpräsident Markus Söder nicht persönlich zum ersten Gipfelgespräch erschien, sondern lediglich online zugeschaltet war. Er entschuldigte sich und bat wegen eines 100-Millionen-Euro-Vertrags, den es zeitgleich zu besiegeln gegeben habe, um Verständnis. Abgesehen davon, dass er erklärte, kein weiteres Mal die Kanzlerschaft anstreben zu wollen, überraschte er mit der Idee, dass er Garching für einen geeigneten Standort halte, um dort das Atomkraftwerk mit moderner Kernfusionstechnik zu betreiben: „Wissenschaft, Technik, Innovationen passen zu unserer Philosophie in Bayern“, sagte Söder. Mit seinen Ansichten zu der grünen Regierungspartei und Wirtschaftsminister Robert Habeck eröffnete er die allumfassende Kritik an der Ampel-Koalition. Sie zog sich wie ein roter Faden durch zumindest den ersten Tag des Gipfels.

+ Gut gelaunt in der Tenne von Gut Kaltenbrunn: Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Verleger Wolfram Weimer. © Thomas Plettenberg

Viel Applaus für Aiwangers Kritik an der Ampel-Regierung

Unter anderem fand eine Umfrage zu Robert Habeck unter den insgesamt rund 1000 Gästen statt: 23 Prozent waren von seiner Politik überzeugt, 41 Prozent befanden, er sei kein guter Wirtschaftsminister. Vor laufenden Kameras – ntv übertrug live – und offenen Mikrofonen wurde Tacheles gesprochen. Klare Worte gab’s von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger: „Wir fahren einen strikten Anti-Grünen-Kurs.“ Die Grünen mit ihrer „Planwirtschaft durch die Hintertür des Klimaschutzes“ seien eine „Gefahr für dieses Land“. Aiwanger erntete reichlich Applaus.

An Tag eins des Gipfels, dem „Future & Finance Day“, lautete ein Vorwurf seitens der Wirtschaft, dass die Ampel mit ihrer Politik ein Umfeld der Unsicherheit schaffe, wo doch Einigkeit, Stärke, Tatkraft und Konsequenz gefragt seien.

Landtagspräsidentin Aigner hält Plädoyer für die Demokratie

Landtagspräsidentin Ilse Aigner hielt ein flammendes Plädoyer für die Demokratie. Sie zürnte über die „Radikalen, welche die Demokratie verächtlich gemacht“ hätten: „Dem, der versucht die Demokratie zu destabilisieren, müssen Grenzen aufgezeigt werden“, sagte Aigner mit Blick auf die AfD-Fraktion im Landtag, aber auch auf diejenigen Parlamentarier, die sich in der Krise die eigenen Taschen gefüllt hätten.

Christiane Goetz-Weimer hatte schon in ihrer Eröffnungsrede festgestellt, dass im „Zeitalter der Kontraste, der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ German Mut statt German Angst gefragt sei. Und die Fähigkeit, in Veränderung und Wandel eine Chance zu sehen. Sie freute sich darüber, dass am Dienstagabend erstmals im Rahmen des Ludwig-Erhard-Gipfels ein Staatsempfang stattfand. Mehr noch freute sich die Tegernseerin darüber, dass am „Innovation und Science Day“ alle vier Bundesparteivorsitzenden vor Ort waren und dass von Gmund aus deutliche Signale der Freiheit in die nicht freie Welt geschickt werden.

Freiheitspreis der Medien für Garri Kasparow

Voller Stolz verlieh die Verlegerin am Donnerstag (4. Mai) dem russischen Schachweltmeister und Oppositionsaktivisten Garri Kasparow den Freiheitspreis der Medien. Mit Blick in Richtung Ackerberg, wo der Namensgeber des Summits, Ludwig Erhard, einst lebte, zog sie Bilanz: „Die Menschen fühlen sich hier am Tegernsee inspiriert.“ Der Gipfel soll daher auch weiter hier stattfinden. „Der Tegernsee ist die DNA des Gipfels.“

