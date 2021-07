Gmund kann Vertragsverhandlungen für 30 Meter langen Wiesenstreifen abschließen – Baubeginn war 2017

Es geht um 30 Meter Wiese. So lang ist die Lücke, die entlang der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Finsterwald und Dürnbach noch klafft, um Fußgängern und Radfahrern ein sicheres Passieren dieser Strecke auf eigenem Terrain zu ermöglichen. Diese Lücke soll jetzt endlich geschlossen werden.

Gmund - Am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung verkündete Bürgermeister Alfons Besel (FWG), dass die Vertragsverhandlungen mit dem Grundstückseigentümer abgeschlossen seien. „Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Oktober erfolgen“, fügte Besel hinzu, „dann ist der Lückenschluss gegeben.“

„Lückenweg“ wird geschlossen: Gemeinderäte applaudierten

Diese Nachricht war den Gemeinderäten spontanen Applaus wert – ein Beleg dafür, dass auch sie erfreut waren, vom Ende des Dauerbrenners zu hören. Schon seit März 2017 wird an dem Weg gebaut. Die Gemeinde hatte damit begonnen, obwohl sie noch nicht alle Unterschriften in der Tasche hatte. Anfangs verweigerten zwei Landwirte ihre Unterschriften – aus Protest gegend den Bundesverkehrswegeplan, der eine Umgehungsstraße zwischen Moosrain und Finsterwald vorsieht, am Hof der Landwirte vorbei. Diese Verweigerungshaltung als Druckmittel sorgte für viel öffentliches Aufsehen, sogar das ZDF berichtete damals über den Fall. Weil einer der beiden Landwirte dann doch einlenkte, konnten vorigen Juli erneut die Baufahrzeuge anrücken und die längere der beiden Lücken über 100 Meter schließen.

Es blieben 30 Meter Wiese nahe dem Bahnübergang, durch die sich schnell ein Trampelpfad fand. War es das Verhandlungsgeschick des Bürgermeisters oder das Versprechen von Gegenleistung? Darüber herrscht Schweigen. Es heißt lediglich, dass eine Lösung gefunden worden sei, die beide Vertragspartner akzeptieren.

„Lückenweg“ wird im Oktober geschlossen: Baukosten bleiben wohl unter veranschlagter Summe von 319.000 Euro

Wenn die Maßnahme tatsächlich ausgeführt ist, die als Gesamtpaket bereits vergeben wurde, kann sich Kämmerer Georg Dorn ans Abrechnen machen. 2015, so Dorn auf Nachfrage, sei die Maßnahme auf 319 000 Euro geschätzt worden. Wenn alle Rechnungen vorliegen, könne die Regierung an ihre Förderzusage über 80 000 Euro erinnert werden. Bisher, so Dorn, seien 264 000 Euro ausgegeben worden, die letzte Lücke werde wohl 20 000 Euro ausmachen. Der „Lückenweg“ wird damit günstiger als geplant – eine gute Nachricht.

