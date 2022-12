Mahnende Worte zum Jahresausklang: Gmunder Bürgermeister zieht Bilanz

Von: Gerti Reichl

Alfons Besel Bürgermeister in Gmund

Die Ansprache des Bürgermeisters zum Jahresausklang hat Tradition im Gmunder Gemeinderat. Diesmal sparte Alfons Besel (FWG) dabei die Reichsbürger-Razzia nicht aus.

Gmund – Es waren nachdenkliche Worte, mit denen Rathauschef Alfons Besel in seine Ansprache einstieg. „Wir haben seit fast drei Jahren Ausnahmezustand“, sagte Besel und nannte die Coronapandemie, spürbaren Klimawandel und Russlands Krieg gegen die Ukraine, verbunden mit einer neuen Flüchtlingswelle. Trotzdem habe die Pflicht gerufen, und so sei 2022 ein arbeitsreiches Jahr gewesen mit vielen zukunftsweisenden Themen.

Bürgermeister dankt für „gute Debattenkultur“

Besel nannte die Schaffung neuer Kinderbetreuungsplätze, mit der man sich 2023 intensiv befassen müsse, die Unterstützung für den Bau eines Hallenbads oder die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Für das Seniorenprojekt „Wohnen im Alter“ seien weitere Schritte nötig. Auch die Neugestaltung des Bahnhofsareals, wo wegen der Forderung nach einem Kombi-Bahnsteig die Pläne in Gefahr sind (wir berichteten), die Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune sowie eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde stünden an. Trotz kontrovers diskutierter Themen wie Bikepark, Zentraler Omnibusparkplatz oder Photovoltaik-Freiflächenanlagen herrsche eine „gute Debattenkultur“ in Gmund, lobte Besel und verband dies mit einem Dank an Stellvertreter, Gemeinderäte und Mitarbeiter sowie an alle engagierten Bürger, Arbeitsgruppen und Vereine.

Besel sprach von nach wie vor unruhigen Zeiten. „Erschreckend sind dabei vor allem die Umsturz-Phantasien der Reichsbürger, die sich auch in unmittelbarer Nachbarschaft bedrohlich entwickelt haben“, sagte Besel angesichts der Razzia auch am Gmunder Wohnsitz des 62-jährigen Frank Heppner, der in Kitzbühel festgenommen worden war (wir berichteten). Der Vorfall mache bewusst, wie wichtig es sei, sich tagtäglich für Demokratie und Freiheit einzusetzen. „Es liegt an uns allen, sich solidarisch, tolerant und weltoffen für unsere Gesellschaft zu engagieren“, mahnte er. „Denn die Zivilgesellschaft ist es, die unsere Demokratie ausmacht.“

CSU-Sprecher lobt Zusammenarbeit

Auch CSU-Sprecher Franz von Preysing ergriff das Wort und dankte den Kollegen für die gute und offene Zusammenarbeit. „Wir arbeiten als Team effizient und ohne Scharmützel zwischen den Parteien“, lobte Preysing und gestand, dass es ihm Spaß mache, sich ehrenamtlich einzubringen. Wichtig sei aber auch, sich gerade nach der Pandemie wieder „auf eine Halbe“ zusammenzusetzen und über Themen zu diskutieren. „Das tut uns und der Gemeinde gut.“

FWG-Sprecher Georg Rabl griff das Zusammenkommen, das man nach der „extremen und unvorstellbaren Pandemie“ wieder lernen müsse, ebenfalls auf. Verbunden mit dem Dank an alle, die sich engagieren, appellierte er daran, die Gemeinde lebenswert zu machen und vorwärts zu bringen. „Schieben wir miteinander an“, lautete seine Bitte.

Laura Wagner (Grüne) schloss sich ihren Vorrednern an, lobte zudem die stets für Nachfragen offene Verwaltung und hatte angesichts von Corona und Ukrainekrieg nur einen Wunsch: „Dass alles besser wird.“

Barabara von Miller schloss für die SPD-Fraktion den Reigen der Ansprachen, indem sie unter anderem den Zusammenhalt in dem „super Gremium“ lobte.

