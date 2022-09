Maxi-Bikes für Kind und Kegel: Lastenrad-Test trifft auf gute Resonanz

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Zum Probefahren kamen auch die Gemeinderätinnen Martina Ettstaller (Mitte hinten), Laura Wagner (roter Helm) und Marina Kaulfersch (gelber Helm) sowie die Radverkehrsbeauftragte Veronika Simon (rosa Jacke). © RP

Die Kinder und den Einkauf aufs Lastenrad, das sich als E-Modell überraschend leicht fahren lässt: Das liegt im Trend. Bei der Cargobike-Roadshow in Gmund standen zwölf Modelle zum Probefahren bereit.

Gmund - Um den besten Familien-Lastesel zu finden, ist Kathleen Hermsen (35) mit Ehemann und den beiden Töchtern, drei und sechs Jahre alt, von München nach Gmund zur Cargobike-Roadshow gefahren. Öffentlich, versteht sich. „Wir haben kein Auto“, sagt Hermsen. Dafür zwei Lastenräder in der Garage, wovon aber eines zu klein wird für den tüchtig gewachsenen Nachwuchs. Ein Nachfolgemodell hat die junge Familie im Auge. „Aber wir wollten es gerne ausprobieren, und in München war es nicht verfügbar“, berichtet Hermsen, während ihr Mann mit den beiden Kindern zur Testfahrt auf dem großen Parkplatz in Seeglas startet. Zwölf E-Modelle von zwölf Herstellern stehen dort bereit. Preisklasse: 3500 bis 7500 Euro. Mit der Resonanz in Gmund ist Jessica Gnant, Koordinatorin bei Cargobike, sehr zufrieden. „Wir hatten bis Mittag schon um die 30 Testerinnen und Tester“, sagt sie. „Das ist wirklich gut.“

Lust machen aufs Lastenrad

Seit 2016 tourt die Cargobike-Roadshow durch Deutschland. Finanziert wird das Projekt über die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) und die Hersteller der Lastenräder. In Gmund gibt’s auch E-Lastenroller zu testen, entwickelt und präsentiert von Franz Zehendmaier aus Kreuth. Die Roller sind ansonsten nicht Teil der Cargobike-Show.

Deren Team berät unabhängig vom Hersteller, es werden keine Räder verkauft. Ziel ist es, möglichst viele Menschen für ein Lastenrad zu begeistern. Im Vergleich zu den Anfängen sei das Interesse sehr viel größer geworden, berichtet Gnant. Vor allem junge Familien nutzten inzwischen gern Lastenräder zum Transport von Kindern und Einkäufen.

Gemeinde Gmund will Infrastruktur schaffen

Der Gmunder Fritz Joachim, schon im Rentenalter, gehört nicht zur Zielgruppe, ist aber trotzdem interessiert. „Vielleicht brauche ich ja bald ein Dreirad“, flachst er. Allerdings wisse er nicht, wo er in Gmund mit einem Lastenrad überhaupt fahren könne. Schon mit dem Normal-E-Bike sei dies nicht gefahrlos: „Da fegen dich die Laster von der Straße.“

Fürs Maxi-Rad die passende Infrastruktur zu schaffen, ist ein großes Thema, weiß Bürgermeister Alfons Besel, der ebenfalls ein paar Modelle testet: „Wir arbeiten daran.“ Ganz verzichten könne man im ländlichen Raum auf das Auto nicht, meint er. Aber jede Fahrt, für die ein Rad genutzt werde, sei ein Gewinn. „Und man nimmt das Radl dann, wenn es bequem ist.“ Heißt: Wenn es sichere Radwege und komfortable Stellplätze gibt. Für beides wolle die Gemeinde sorgen – auch mit Blick auf Lastenräder. Von denen, stellt Besel fest, seien auch in Gmund jetzt immer mehr unterwegs.