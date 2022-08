Minister würdigt Schutzgemeinschaft mit Förderpreis

Von: Gerti Reichl

Teilen

Die SGT setzt sich für den Erhalt der Landschaft am Tegernsee, hier der Blick von Rottach-Egern in Richtung Norden, ein. © Thomas Plettenberg

Die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) erhält einen Förderpreis des Heimatministeriums. Dieser würdigt den Einsatz um die Kulturlandschaft.

Gmund – Erst vor wenigen Tagen durfte sich die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) mit Sitz in Gmund darüber freuen, dass sie nun vom Bayerischen Landesamt für Umwelt als Umweltvereinigung anerkannt ist und damit auch Klagerecht hat. Jetzt gibt es erneut eine gute Nachricht für SGT-Vorsitzende Angela Brogsitter-Finck: Für seine Verdienste um die Heimatpflege wird dem Verein der mit 1000 Euro dotierte Förderpreis „Heimatpflege-Ausgezeichnet!“ verliehen. Am Donnerstag, 29. September, ab 18 Uhr wird Brogsitter-Finck die Auszeichnung von Minister Albert Füracker im Heimatministerium in Nürnberg persönlich in Empfang nehmen.

„Heimatpflege lebt vom Engagement Einzelner“

In einem Schreiben an die Vorsitzende heißt es, dass Heimatpflege vom Engagement Einzelner lebe, sich für ihre Heimat einzusetzen, ihre Heimat zu erhalten, Geschichte zu bewahren und weiterzugeben. Um dieses außerordentliche Engagement für die Heimatpflege zu würdigen, das überwiegend ehrenamtlich und zumeist unauffällig im Hintergrund erfolge, habe das Ministerium den Förderpreis ausgelobt. Auch solle mit dieser Auszeichnung der besondere Einsatz für die Heimatpflege der Öffentlichkeit präsentiert werden und zum Nachdenken und Nachahmen anregen, heißt es in dem Schreiben weiter.

SGT Stellvertretend für Bezirk Oberbayern ausgewählt

In diesem Jahr zeichne der Förderpreis den „herausragenden Einsatz um den Erhalt ortsbildprägender Gebäude, von Orts- und Landschaftsbildern sowie von Kulturlandschaften“ aus. Die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal sei stellvertretend für den Bezirk Oberbayern ausgewählt worden, den mit 1000 Euro dotierten Förderpreis zu erhalten. „Wir wollen damit Ihren außerordentlichen Einsatz für den Erhalt der Kulturlandschaft Tegernseer Tal würden“, heißt es in der Begründung und Einladung zur feierlichem Verleihung.

Angela Brogsitter-Finck, die für den vor 50 Jahren gegründeten Verein seit 2006 an vorderster Front steht, ist hocherfreut über die Auszeichnung. „Wir machen das schließlich mit viel Herzblut und in schwierigen Zeiten“, betont sie.

Das Motto: „Schützen, schützen, schützen“

Dennoch zeigt sich die SGT-Chefin auch nachdenklich: „Es wäre noch viel wichtiger, wenn wir eine ehrliche Anerkennung, Respekt für unsere Arbeit und eine langfristige politische Unterstützung erfahren würden.“ Schon so lange kämpfe man „gegen Windmühlen“, sagt Brogsitter-Finck, für die es weiter nur ein Motto geben kann: „Schützen, schützen, schützen.“ Dies gelte derzeit vor allem für die Bergwelt, wo angesichts der jüngsten Beispiele Saurüsselalm oder Forsthaus Valepp eine „beunruhigende Entwicklung“ festzustellen sei.