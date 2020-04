Mit Absicht in Radarfalle: Bulgare dachte, ihm könne nichts passieren

Ein Auto mit bulgarischem Kennzeichen ist in Moosrain mit Absicht in eine Radarfalle gerast. Der Fahrer dachte, er käme ungestraft davon. Damit lag er dramatisch falsch.

Moosrain - Ein Auto mit bulgarischem Kennzeichen ist am Sonntagabend in Moosrain mit Absicht in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei gefahren. Der Beifahrer verdeckte sein Gesicht, ein Mitfahrer auf der Rückbank winkte. Eine Verfolgungsjagd später stand für den Fahrer eine Strafe über fast 1000 Euro fest. Die war aber erst der Anfang.

Mit Absicht in die Radarfalle: Bulgare dachte, ihm könne nichts passieren

Wie die Polizei mitteilt, geschah der Vorfall gegen 17.45 Uhr. Vor dem am Fahrbahnrand geparkten Radarwagen gab der Fahrer noch einmal richtig Gas und beschleunigte bei erlaubten 50 Stundenkilometern auf 120. Wegen des ausländischen Kennzeichens glaubten die Insassen offenbar, sie könnten nicht belangt werden. Damit lagen sie falsch.

Der Fahrer fuhr weiter in Richtung A8. Die Beamten alarmierten eine Streife der Autobahnpolizei. Die Streife konnte den Fahrer erst auf der A99 stellen - „nachdem er auch dieser seine Neigung zu hohen Geschwindigkeiten unter Beweis gestellt hatte“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Es hagelte Anzeigen

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest: Alle vier Insassen des Autos hatten ohne triftigen Grund eine Ausfahrt an den Tegernsee unternommen und damit gegen die Infektionsschutzverordnung verstoßen. Zusätzlich zur Geschwindigkeitsüberschreitung bekamen sie dafür Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Den in Deutschland lebenden Fahrer erwartet allein wegen des vorsätzlich begangenen Verstoßes ein Bußgeld in Höhe von 960 Euro sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Dabei wird es wegen der mit der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung zum Ausdruck gebrachten Rücksichtslosigkeit nicht bleiben. Die APS Holzkirchen ist der Ansicht, dass mit der Raserei der Tatbestand eines illegalen Rennens erfüllt wurde. Zulassungs- und Steuerrelevanz hat der Vorgang außerdem dadurch, dass der in Deutschland lebende Halter das benutzte Fahrzeug nicht in Deutschland zugelassen hat.