Mit gefälschtem Führerschein und alkoholisiert in Gmund unterwegs

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Bei einer Kontrolle wurde der Oberpfälzer gestoppt (Symbolbild). © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Bei der Kontrolle eines Kleintransporter aus Rheinland-Pfalz in Gmund hatte eine Zivilstreife der Wiesseer Polizei den richtigen Riecher. Der 51-Jährige am Steuer hat keine Fahrerlaubnis und war zudem alkoholisiert.

Bad Wiessee - Eine Zivilstreife der Polizei Bad Wiessee kontrollierte am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr einen Kleintransporter aus Rheinland-Pfalz in der Münchner Straße in Gmund am Tegernsee. Der Fahrer, ein 51-jähriger Mann aus der Oberpfalz, händigte den Beamten einen italienischen Führerschein aus, den die Beamten sofort als Fälschung erkannten.

Der Grund war schnell ermittelt: 2017 war dem Mann die deutsche Fahrerlaubnis entzogen worden. Doch damit nicht genug. Die Beamten stellten auch Alkoholgeruch fest. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,85 Promille.

Der Oberpfälzer muss sich nun wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten