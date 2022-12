Möbel-Flohmarkt im ComTeam-Hotel: Neue Pächter verkaufen die Einrichtung am 4. Januar

Von: Gerti Reichl

In diesem Gebäude war bisher das ComTeam ansässig. Jetzt wird ein Hotel mit Restaurant daraus. © Archiv TP

Das Tagungshotel von ComTeam an der Gmunder Kurstraße wird zum Longterm-Popup-Hotel. Aber zuerst wird ausgeräumt. Am Mittwoch, 4. Januar, findet ein Flohmarkt statt.

Gmund – 40 Jahre lang hatte das Weiterbildungs- und Beratungsunternehmen ComTeam in Gmund an der Kurstraße seinen Sitz mit einem Tagungshotel. Zum Jahreswechsel gehen dort die Lichter aus, weil sich ComTeam aufgrund einer Umstrukturierung des Geschäftsmodells von seinem Gmunder Hotelstandort verabschiedet. Eine Gruppe von Einheimischen um den Gmunder Florian Zibert hat das Areal mitsamt Gebäuden für zwölf Jahre vom Freistaat gepachtet und wird dort voraussichtlich im Mai ein sogenanntes Longterm-Popup-Hotel mit 13 Zimmern eröffnen. Auch ein Restaurant mit Terrasse wird es geben mit Moritz Meyn aus Warngau als kreativem Kopf dahinter. Meyn betreibt bereits angesagte Szenelokale in München („Mural“, Bar „Mural“ und „Mural“-Tagesbar) , wo er auf gehobene Küche setzt und 2020 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde.

Flohmarkt am Mittwoch

In wenigen Tagen räumt ComTeam also das Feld und überlasst das Haus den neuen Pächtern. Die wollen nicht alles komplett umkrempeln, müssen aber dennoch ausräumen, was nicht zum künftigen Konzept passt. Am Mittwoch, 4. Januar, findet daher zwischen 10 und 16 Uhr ein Flohmarkt mit Abverkauf des alten Hotelinventars statt. Verkauft werden hochwertige Holzmöbel in sehr gutem Zustand – etwa Kleiderschränke, Sekretäre, Sideboards und Betten. Auch gut erhaltene Bauernmöbel aus Fichte sind dabei sowie Stühle, Sessel und Sofas.

Bauhaus-Design-Lampe zum Schnäppchenpreis

Unter den Flohmarkt-Gegenständen ist auch eine echte Design-Rarität: So wird die Bauhaus-Design-Tischlampe WG24 in größerer Stückzahl verkauft. Ihr Originalpreis liegt bei rund 500 Euro, zu haben ist sie für 300 Euro, so ein Team-Mitglied der Pächter-Gruppe. Ansonsten sind Flohmarkt-Gegenstände ab 25 Euro zu haben, bei den Stühlen ist mit 70 Euro zu rechnen, Holzschränke sind vereinzelt mit 100 Euro angesetzt. Interessenten sollten wohl schnell sein, denn es gilt das Motto „first come, first serve“.