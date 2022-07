Kaltenbrunn: Moritz Hardieck neuer Geschäftsführer

Von: Gerti Reichl

Neuer Geschäftsführer: Moritz Hardieck (30), Sohn des früheren Jägerwinkel-Chefs Volker Hardieck, will Gut Kaltenbrunn weiterentwickeln. © Stefan Schweihofer

Ein neuer Name reiht sich ein in die bisherige Liste der Geschäftsführer auf Gut Kaltenbrunn: Moritz Hardieck (30) hat seit Kurzem das Ruder in der Hand und will das von Michael Käfer gepachtete Ensemble „noch besser“ machen und an vielen Stellen „weiterentwickeln“.

Gmund – Dass der Name Hardieck im Tegernseer Tal bestens bekannt ist, weiß der jüngste Spross der Familie zu würdigen. Vater Volker Hardieck leitete bis 2003 zusammen mit seinem Bruder Ulf die von Großmutter Trudel Hardieck gegründete Wiesseer Privatklinik Jägerwinkel, in der ab den 1950er-Jahren Promis aus Wirtschaft und Film ein- und ausgingen. Moritz Hardieck kam zwar in München zur Welt, wuchs aber in Bad Wiessee auf, wo er in das Leben von Gastronomen hineinwuchs. Nach dem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens verschlug es ihn nach Berlin, „und da merkte ich, dass mein Herz an der Gastronomie hängt“, erinnert sich Moritz Hardieck. Er wurde dort Betriebsleiter der Gastronomie auf der Insel Lindwerder in der Havel. Über einen gemeinsamen Freund sei 2020 der Kontakt zu Michael Käfer geknüpft worden. „Ich hatte immer eine riesige Passion für Kaltenbrunn und fühle mich emotional verbandelt“, gesteht der 30-Jährige, der mit seiner Frau, die aus einer Tegernseer Hoteliersfamilie stammt, die Koffer packte und in seine Heimat zurückkehrte.

Wechsel auf Gut Kaltenbrunn: Moritz Hardieck stieg gleich in die Geschäftsführung ein

Nach dem Weggang des früheren Geschäftsführers Maximilian Hartberger, der nur zwei Jahre auf seinem Posten war und zur Spielbank wechselte, und aufgrund der Entscheidung von Matthias Strobl, sich nach gut zwei Jahren als Betriebsleiter aus familiären Gründen zurückzuziehen, wurde Platz für Moritz Hardieck. Er stieg in die Geschäftsführung ein – neben Michael Käfer, der seit der Wiedereröffnung von Gut Kaltenbrunn im Juni 2015 immer Geschäftsführer war.

Auch wenn der Betrieb aufgrund eines hohen Nachholbedarfs nach zwei Corona-Jahren inzwischen wieder gut läuft und viele Events und Feierlichkeiten die Räumlichkeiten im denkmalgeschützten Vierseithof füllen: Hardieck hat viel vor, auch wenn er zunächst mit der in der Gastronomie grassierenden Personalknappheit zurechtkommen muss. 60 Mitarbeiter sind für das Wirtshaus mit Gastgarten und 200 Plätzen, den Biergarten mit 400 Plätzen und Events in Rinderstall und Tenne zuständig. Dass inzwischen montags Ruhetag ist, sei der Situation geschuldet.

Gut Kaltenbrunn: Im Gastrobereich sollen Neuerungen kommen

Hardieck möchte das kulinarische Angebot „verfeinern“, den Biergarten, „diesen fantastischen Platz“, weiterentwickeln und vor allem das Angebot ergänzen. „Wir wollen einerseits dem Qualitätsanspruch der Familie Käfer genügen und zugleich so zugänglich und griabig wie möglich für Gäste aus nah und fern sein“, sagt der Geschäftsführer. Er wolle das Bewusstsein für Kaltenbrunn, „diese riesige gastronomische Spielwiese“, wieder schärfen und das Gut vor allem wieder den Einheimischen näherbringen. Dabei soll nicht nur gewitzte, gehobene bayerische Wirtshausküche angeboten, sondern auch die durchaus finanziell anspruchsvolle Karte um ein paar Themen ergänzt werden. „Konkretes kann ich noch nicht dazu sagen, aber es ist noch Luft nach oben“, so Hardieck. „Und die Nachfrage im Tegernseer Tal ist da.“

Er habe die Führung sicherlich zur spannendsten Jahreszeit übernommen, meint Hardieck, mit einer Vielzahl von teils parallel laufenden Events. Dennoch wolle er, unterstützt von Marketing-Profi Sonja Hornig, noch mehr Veranstaltungen in Eigenregie etablieren. „Während der Pandemie sind viele Ideen entstanden, die Entwicklungspotenzial bieten“. Über allem stehe das Ziel, einen Ort zu schaffen, „wo man die Zeit vergisst und ein gutes Gefühl hat.“ Mit Blick auf den Tegernsee, „dieses eigensinnige Fleckchen Erde“, wie er formuliert.

gr