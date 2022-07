Motorradfahrerin (19) aus Bad Tölz bei Unfall in Seeglas verletzt - langer Stau am Abend

Ein Unfall hat sich am Donnerstag um 17.35 Uhr bei Seeglas ereignet.

Auf der Bundesstraße

Von Christina Jachert-Maier schließen

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße bei Seeglas hat ein Motorradfahrer Verletzungen erlitten. Es kam zu Stauungen.

Update, 15. Juli, 08.44 Uhr - Die Polizei Bad Wiessee berichtet: Gegen 17:30 Uhr ereignete sich am Donnerstag auf der B307 ein Verkehrsunfall zwischen einem 59-jährigen Pkw-Lenker aus Flintsbach am Inn und einer 19-jährigen Motorradfahrerin aus Bad Tölz. Die Fahrerin des Kraftrades fuhr hinter dem Pkw und setzte um an diesen zu überholen.

Der Fahrer des Pkw wollte zeitlich nach links abbiegen und übersah dabei die von hinten kommende Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und die Motorradfahrerin stürzte dabei. Sie verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Agatharied. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von geschätzten 8000 Euro.

Durch die Sperre staute sich der Verkehr in beide Richtungen über längere Zeit.

Erstmeldung, 14. Juli, 18.11 Uhr: Gmund – Ein Unfall mit einem Motorradfahrer hat sich am Donnerstag um 17.35 Uhr auf der Bundesstraße bei Seeglas ereignet. Der Fahrer wurde verletzt, ist aber ansprechbar. Mehr kann die Polizei Bad Wiessee zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. Eine Streife ist noch vor Ort.

In Folge des Unfalls staut sich der Verkehr. Wir berichten noch, wenn weitere Informationen vorliegen.