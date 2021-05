Münchner stellt Ex-Freundin (31) massiv nach: Stalker erhält Bewährungsstrafe - „komm nicht mehr hierher“

Amtsgericht Miesbach

Ein 38-jähriger Münchner soll seine Ex-Freundin (31) massiv gestalkt haben. Deshalb landete er auf der Anklagebank in Miesbach - und wurde verurteilt.

Gmund – Eigentlich war ihre Beziehung schon in die Brüche gegangen. Doch ein 38-jähriger Münchner wollte die Trennung nicht akzeptieren. Er soll über Monate hinweg seiner heute 31-jährigen Ex-Freundin auf massive Weise nachgestellt haben. Jetzt musste sich der Stalker vor dem Amtsgericht Miesbach verantworten.

Im Februar 2019 habe ihre Beziehung begonnen, erklärte die 31-Jährige vor dem Amtsgericht. Auch mit ihrem Kind habe sich der Münchner gut verstanden. Anfang 2020 sei die Beziehung aber gescheitert, da der Freund ihr Untreue vorgeworfen habe. Die Trennung sei sehr schmerzhaft und „hässlich“ gewesen. Dann begannen die – anfangs noch harmloseren – Nachstellungen. So sei die Türe ihrer Wohnung in Gmund mit dem Rasierwasser des Ex-Freundes besprüht worden.

Amtsgericht Miesbach: Annäherung trotz Gewaltschutzbeschluss - Auto beschädigt

Ab August 2020 wurde die Verfolgung massiver. Laut Anklage soll der 38-Jährige verschiedentlich spätabends und nachts zur Wohnung seiner Ex-Freundin gefahren sein, um dort mit einer Taschenlampe in ihr Auto und die Wohnungsfenster zu leuchten. Eine Annäherung war dem Mann zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits per Gewaltschutzbeschluss verboten. Auch vor dem Auto des Opfers machte der Terror nicht halt. Als sie in München ihren neuen Freund besucht habe, habe jemand einen Außenspiegel verbogen, schilderte die Frau vor Gericht. Außerdem sei die vordere Stoßstange halb abgerissen gewesen. Auf dem Auto habe der Täter mit Folienstift eine Drohung hinterlassen: „Du Schlampe, komm nicht mehr hierher“.

Eines Morgens habe sie eine Pfütze unter dem Wagen entdeckt – die Kühlleitung war mit drei Schnitten beschädigt worden. Ein anderes Mal sei der Rahmen der Fahrertüre zerkratzt worden. Seltsamerweise habe der Täter offenbar versucht, die Kratzer mit Autolack zu überpinseln, sagte die Frau.

Angeklagter dementiert Sachbeschädigungen - Annäherungen eingeräumt

Auch ein Wohnungswechsel brachte nicht die erhoffte Ruhe. In ihrer Abwesenheit habe jemand die Wohnungstüre aufgestemmt, den Einbruch anschließend mittels Holzkitt und Lack zu vertuschen versucht, berichtete die Geschädigte. Aus ihrer Wohnung sei aber nichts entwendet worden. Auch ihren Wagen habe der Täter wieder beschädigt. Diesmal sei eine große Menge Zucker in den Motorraum geschüttet worden. Eines abends sei dann ein Stein gegen ihr Küchenfenster geflogen.

Schließlich konnte die Polizei den Münchner festnehmen. Verteidiger Michael Adams erklärte, sein Mandant räume zwar ein, sich mehrfach den jeweiligen Wohnungen und dem Auto der Frau genähert zu haben. Mit den Sachbeschädigungen wie auch mit dem Steinwurf habe er aber nichts zu tun. Nach einem Rechtsgespräch wurden diese Vorwürfe fallengelassen.

Als Folge des Stalkings leide sie unter Schlaflosigkeit und Angstzuständen, erklärte die 31-Jährige. Sie sei auf psychologische Hilfe angewiesen und habe ihre Arbeitszeit reduzieren müssen. An dieser Stelle entschuldigte sich der Angeklagte: „Wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich das bestimmt nicht getan.“ Sein Opfer reagierte fassungslos: „Jetzt gibst du endlich zu, dass du das warst.“ Acht Monate auf Bewährung und 1000 Euro Geldstrafe lautete das Urteil. Zudem verhängte Richter Walter Leitner ein Kontaktverbot. (Stefan Gernböck)