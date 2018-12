Musikalische Rundreise: „Boid is Weihnacht’n“ lockt erstmals gut 100 Zuhörer auf Gut Kaltenbrunn

Gut 100 Zuhörer lockte das Adventssingen „Boid is Weihnacht‘n“ auf Gut Kaltenbrunn. Dort fand es heuer zum ersten Mal statt. Für das Publikum gab es eine musikalische Rundreise.

Gmund – Erstmals hat das Adventssingen der Gmunder Sänger, Musikanten und Vorleser nicht mehr im Neureuthersaal, sondern im Festsaal von Gut Kaltenbrunn stattgefunden. Atmosphärisch hat sich die Traditionsveranstaltung „Boid is Weihnacht’n“ dadurch ein bisserl verändert: nicht mehr ganz so heimelig-griabig, dafür weihnachtlich-weltoffen.

Den festlichen Anfang machten die Weisenbläser der Gmunder Dorfmusikanten, die mit Trompeten, Posaune und Tuba die glanzvollen Tage beschworen, die bevorstanden. Davon, wie umfassend die Weihnachtsbotschaft ist, kündete das Krippenspiel der Wiesseer Kinder von der g’schaffigen Babutschka, die am Ende all ihre Gaben auf dem Weg zum Jesuskind an Bedürftige verteilt. Den Bogen spannte Angelika Lehner anrührend-zart mit „Still, still, still“ und beseelt mit „The first Noel“ und „Die Sterne am Himmel träumen“ weiter. Ihre einzigartige Altstimme setzte Lehner vielfarbig ein: Mal klangen ihre Lieder operettenhaft, mal nach Musical, dann wieder („Ave Maria“) ganz klassisch.

Das taten auch Sophia Pfisterer an der Geige, Christine Horter an der Harfe und Andreas Winkler am Akkordeon: Weich und tänzerisch bewegten sie sich mit „Alten Steyrischen Tänzen“, dem „Himmischauga“ und „Greavorschniabn“ in die alpenländischen Klangwelten. Besonders schön dabei das Harfensolo „Winterabend am Tegernsee“, das aus dem musikalischen Familienschatz von Horters Ururgroßvaters, dem Zither-Komponisten Robert Schiffmann, stammt.

Rupert Gnigler las mit „Echt bayerische Weihnachtswünsche“ und „Am Christkindlmarkt“ nachdenklich und heitere Geschichten und Gedichte, sodass sich die rund 100 Gäste mit einem „Kling Glöckchen Klingelingeling“ beschwingt in die Pause verabschiedeten. Danach ging es in anderer Besetzung aber doch auch international weiter. Anna Widmann, Anna Vega Cordova und Stephanie Brandl begeisterten mit dem „Menuett aus Sachrang“ und dem „Mozart-Menuett“ ebenso wie mit den altbairischen Weisen „Im Woid is so staad“ und „Es wird scho glei dumpa“. Die Irisch Bayerischen Raubritter an Gitarre, Zither und Hackbrett brachten die mittelalterlich anmutende Suite von Wiliam Lawes, den feinen „Weihnachts-Boarischen“ von Karl Edelmann, Weltmusik und „Augenstern“ von Herbert Pixner zusammen.

Am Ende der musikalischen Rundreise durch Länder, Genres und Geschichten wünschte die Moderatorin des Adventssingens, Christine Zierer, besinnliche wie fröhliche Weihnachten. Selbstverständlich gab es dafür den gemeinsam angestimmten Andachtsjodler.