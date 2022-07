Junge Garde schlägt Brücke zu den Wurzeln

Von: Katrin Hager

Das Internationale Musikfest am Tegernsee ist eröffnet: Am Donnerstagabend gestalteten Stipendiaten der Akademie des BR-Symphonieorchesters den Auftakt in der Tenne von Gut Kaltenbrunn, hier (v.l.) Eliza Wong, Fabian Jüngling, Chaemun Im, Anne Richardson, Carla Usberti und Hye Lim Yoo. © Thomas Plettenberg

Das Internationale Musikfest am Tegernsee 2022 ist eröffnet: Beim Auftaktkonzert schlug die nächste Generation Spitzenmusiker eine Brücke zu den Wurzeln des Festivals, die sich nicht mehr im Namen finden.

Kaltenbrunn – Zuletzt waren es arrivierte Stars, die dem Internationalen Musikfest am Tegernsee einen rauschenden Auftakt bescherten. Diesmal rollte es dazu der nächsten Generation den roten Teppich aus: Am Donnerstag haben Stipendiaten der Akademie des BR-Symphonieorchesters das Festival eröffnet und an Wurzeln zurückgeführt, die das Musikfest nicht mehr im Namen trägt. Bis 27. Juli 2022 ist ein spannendes und abwechslungsreiches Programm mit namhaften Musikern geboten.

Helge Augstein verantwortet seit bald zehn Jahren das Programm und hat das Musikfest in neue Publikumsdimensionen geführt, seitdem seit 2016 Wildbad Kreuth mit seinen rund 150 Plätzen nicht mehr als Veranstaltungsort zur Verfügung steht. Kreuth ist inzwischen aus dem Namen gestrichen, die Tenne Kaltenbrunn mit bis zu 600 Plätzen zur Hauptadresse des Musikfests am Tegernsee geworden, und Augstein ist inzwischen Festivalleiter.

„Wir hatten schon viele Namen, den Sälen geschuldet“, sagte er am Donnerstagabend bei der Begrüßung der etwa 400 Besucher, darunter Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Landrat Olaf von Löwis, Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider als Stiftungsratsvorsitzender des Musikfests und Renita Engel-Aschoff, die das Festival bis 2007 mehr als 15 Jahre lang geleitet hatte. Corona hatte die Ränge kurzfristig noch etwas gelichtet, auch im ehrenamtlichen Organisationsteam. „Von fünf Vorständen sind drei erkrankt“, erklärte Augstein – darunter der Stiftungsvorsitzende und vorige Festivalleiter Dieter Nonhoff. Das Festival sei eine Gemeinschaftsleistung. „Alle arbeiten am Limit die letzten paar Tage.“ Dafür dankte Augstein allen Helfern, aber auch den spendablen Förderern und dem zahlenden Publikum.

Erstmals begrüßte Helge Augstein beim Internationalen Musikfest am Tegernsee 2022 das Publikum als Festivalleiter. © Thomas Plettenberg

„Können Krieg nicht übersehen“

Nach dem Ausfall 2020 und der eingeschränkten Version 2021 ist das Festival auch in der 33. Auflage nicht bei früherer Normalität angelangt. Nicht nur wegen Corona. „Wir können nicht übersehen, dass wir in Europa Krieg haben und viele Sorgen herrschen“, sagte Augstein. Man habe sich gefragt, ob es die richtige Zeit sei, ein Musikfest zu feiern. Doch die Musik sei das beste Mittel, ein Zeichen gegen Krieg und Despoten zu setzen: „Musik steht für das, was diese Herrscher nicht wollen: Leben, Frieden, Freiheit und Glück.“

Augstein ist erleichtert, dass in den Reihen der Festivalkünstler keine Kriegsbefürworter zu finden sind. Das wäre in der alten Garde anders gewesen: Bratscher Yuri Bashmet, über 15 Jahre lang Stammkünstler in Wildbad Kreuth, sorgte mit seiner Parteinahme für den russischen Angriffskrieg unlängst für Diskussionen.

Junge Musiker zollt Gründern Tribut

Eine junge Garde herausragender Musiker ließ bei der Eröffnung sodann die Musik sprechen: Die Violinisten Ayaka Uchio, Eliza Wong, Stefano Farulli und Fabian Jüngling, Carla Usberti und Hye Lim Yoo an den Bratschen, Anne Richardson am Cello sowie Chaemun Im am Kontrabass sind Stipendiaten der Akademie des BR-Symphonieorchesters. In verschiedenen Besetzungen präsentierten sie durchaus routiniert zwei Streicher-Sinfonien (Nr. 10 h-Moll und Nr. 12 g-Moll) des damals 14-jährigen Felix Mendelssohn Bartholdy, die an Anfang und Ende standen. Weniger brav, dafür unkonventioneller kamen die beiden Werke dazwischen daher, die zwischen den Weltkriegen entstanden. Einer Zeit der Verletzungen, aber auch der Hoffnung, die in Max Bruchs Oktett in B-Dur durchklingt. Der weiche, samtige Klang des sechsköpfigen Ensembles machte in den Gefühlswallungen eine gute Figur.

Einen Bogen zu den Musikfestgründern – Geiger Oleg Kagan und seiner Frau, Cellistin Natalia Gutman, die das Festival im Gedenken an ihren Mann nach dessen Tod 1990 bis 2012 künstlerisch leitete und heuer 80 Jahre alt wird – spannten die jungen Musiker mit dem eigenwilligsten, aber auch spannendsten Stück des Abends: In Maurice Ravels Sonate für Violine und Violoncello schufen Violinist Stefano Farulli und Anne Richardson am Cello Harmonie in Dissonanzen und bei Pizzicato und Elegie wie zwei Pole, die gleichermaßen für Gleichgewicht und Spannung sorgen. Sie verführten das Publikum zu begeistertem Applaus und Bravo-Rufen, die am Ende auch dem ganzen Ensemble beschieden waren.

Gut besucht war der Musikfest-Auftakt in der Tenne von Gut Kaltenbrunn auch von Ehrengästen, darunter in der ersten Reihe Stiftungsratsvorsitzender Josef Bierschneider, Bezirkstagspräsident Josef Mederer und Landrat Olaf von Löwis (v.l.). © Thomas Plettenberg

Das Festival im Radio

Der BR zeichnet einige Konzerte für die „Festspielzeit“ im Radiosender BR Klassik auf. Das Eröffnungskonzert wird voraussichtlich am 17. September 2022 um 15.05 Uhr ausgestrahlt, das starbesetzte Streicherkonzert vom Freitag am 22. Juli 2022 ab 18.05 Uhr und das Klavier-Solo von David Fray von diesem Samstag am 31. Juli 2022 um 18.05 Uhr. Das vollständige Festivalprogramm ist auf der Internetseite des Musikfests zu finden.